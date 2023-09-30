BBP, 22 Ekim'de Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek - Son Dakika

BBP, 22 Ekim'de Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek

Son Güncelleme: 30.09.2023 22:11

Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapılan BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultay tarihi kararlaştırıldı. Oy birliğiyle 12. Olağan Büyük Kurultayın, 22 Ekim 2023 tarihinde, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Büyük Birlik Partisi, 22 Ekim 2023 tarihinde 12. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

KURULTAY 22 EKİM'DE

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında, Genel Merkez binasında yapıldı. Toplantıda, oy birliğiyle, 12. Olağan Büyük Kurultayın, 22 Ekim 2023 tarihinde, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilmesi kararı alındı.

1100 DELEGE OY KULLANACAK

BBP MKYK Toplantısında alınan diğer kararlar şöyle: "Kurultaya, başta Büyük Birlik Partisi üyeleri ve camiası olmak üzere arzu eden bütün vatandaşlarımızın, ayrıca Türkiye'den ve Türk-İslam coğrafyasından, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin davet edilmesine karar verildi. Kongrede takriben 1100 delege oy kullanacak, genel başkan, MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu seçimleri gerçekleştirilecektir. Oluşturulacak tüzük tadilat komisyonu çalışmalarını yaparak, ihtiyaç duyulan maddeler için değişiklik tekliflerini sunacaktır. MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu adaylıkları için müracaatlar,kurultay ile ilgili il seçim kuruluna başvuru yapılıktan sonra başlayacaktır. Başvuru şartları genel sekreterlik tarafından bilahare açıklanacaktır."

"İSVEÇ MECLİS'İN GÜNDEMİNE BİLE GETİRİLMEMELİ"

MKYK toplantısında, kurultayımızın şimdiden camiamız, ülkemiz ve Türk-İslam dünyası için hayırlı olması temenni edilerek, bugüne kadar kurullarımızda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür edildi. Toplantıda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin yakılmasına da tepki gösterildi. "Bu alçaklığı yapan, bu çirkin işin sahibini polis koruyor ve buna da demokrasi diyorlar. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi her kim olursa olsun şerefli, büyük Türk Milletini temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının maketini yakmak, ona hakaret kimsenin hakkı ve haddi değildir. İsveç'in Ankara Büyükelçisi çağırılarak nota verilmelidir. İsveç'in NATO'ya girişi, bırakın oylamayı, bu şartlarda Meclis'ingündemine bile getirilmemelidir." denildi.

"PEK ÇOK ALANDA BEKLEYEN KANUN TEKLİFLERİ VAR"

1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ilgili "TBMM'de eğitimden sağlığa, ekonomiden maliyeye, gençliğe kadar pek çok alanda bekleyen kanun teklifleri var. Milletin öncelikli beklentilerinin, emeklilerimizin haklı taleplerinin gündeme alınarak çözümlenmesini arzu ediyoruz." denildi.

"AZERBAYCAN'IN TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Toplantıda ayrıca, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun desteklediği ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğu ifade edildi. "Ermeni Hınçak ve Taşnaklar hukuksuz ve korsan bir şekilde kukla devletçilik oluşturdular. Azerbaycan'ın bunu seyretmesi elbette mümkün değildi. Ermenilerin, Karabağ'ın anayasal statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri ile sivil ve askeri unsurlara yönelik gerçekleştirdikleri terör eylemleri üzerine, Azerbaycan Devleti'nin, Karabağ'ın belli bölgelerinde başlattığı yerel nitelikte terörle mücadele faaliyetlerini sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BBP, 22 Ekim'de Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP, 22 Ekim'de Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek - Son Dakika
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