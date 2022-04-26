Kolombiya'da 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo isimli kadın hamileyken düşük yapması sonucu bebeğini kaybetti. Bebeğini kaybettiğini ailesi ve partnerinden gizleyen Yadira, bir süre önce gözüne kestirdiği sokakta yaşayan hamile Sandra Johanna Alvarez Solano'yu kiralık katil tutup öldürmeyi, sonrasında bebeğini çalmayı planladı.
Kiralık katil tutarak acımasız planını devreye sokan Sotelo, 37 yaşındaki evsiz kadını öldürtüp karnındaki bebeğini çaldı. Öldürülen ve bebeği karnından çalınan evsiz kadının cesedi saatlerce caddede kaldı. Polis ekipleri cesedin bir kısmının kuşlar tarafından yenildiğini söyledi.
Ülkeyi ayağa kaldıran olay sonrası açıklama yapan Belediye başkanı Juan Carlos Saldarriaga, Yadira'nın evsiz kadının bebeğini çalmak için kiralık katile 5000 dolar verdiğini söyledi.
Öte yandan Yadira'nın ailesi kendisinden olduğuna inandıkları evsiz kadının bebeğini hastaneye götürdü. Fakat bebekte hormonal ve karekteristik farklılıklar nedeniyle bebeğin kendisinden olmadığından şüphe eden hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, evsiz kadının cesedinin bulunduğu alanda Yadira'yı kucağında bir bebekle görünce cinayeti kadının azmettirdiği ortaya çıktı. Yadira daha sonra ifadesinde cinayeti itiraf etti. Bebek çocuk esirgeme kurumuna verilirken Yadira tutuklandı. Polis, Yadira'nın tuttuğu kiralık katil ve kendisine yardım eden diğer kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Dünya › Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı - Son Dakika