Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı - Son Dakika
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Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı

26.04.2022 15:06

Kolombiya'da 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo, düşük yaparak bebeğini kaybetti. Durumu ailesinden gizlemek isteyen genç kadın akıl almaz bir plan yaptı. Yeniden bir bebeğe sahip olmak isteyen Stelo, sokakta yaşayan evsiz hamile bir kadının bebeğini almak istedi. Kiralık katil tutup evsiz kadını öldürttükten sonra karnındaki bebeği çalan Stelo'nun korkunç planı bebeğin hastane kontrolüyle ortaya çıktı. Evsiz kadının cansız bedeni ise günler sonra kuşlar tarafından yenmiş halde bulundu.

Kolombiya'da 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo isimli kadın hamileyken düşük yapması sonucu bebeğini kaybetti. Bebeğini kaybettiğini ailesi ve partnerinden gizleyen Yadira, bir süre önce gözüne kestirdiği sokakta yaşayan hamile Sandra Johanna Alvarez Solano'yu kiralık katil tutup öldürmeyi, sonrasında bebeğini çalmayı planladı.

DÜŞÜK YAPINCA EVSİZ KADININ BEBEĞİNİ ÇALDI

Kiralık katil tutarak acımasız planını devreye sokan Sotelo, 37 yaşındaki evsiz kadını öldürtüp karnındaki bebeğini çaldı. Öldürülen ve bebeği karnından çalınan evsiz kadının cesedi saatlerce caddede kaldı. Polis ekipleri cesedin bir kısmının kuşlar tarafından yenildiğini söyledi.

Ülke bu vahşeti konuşuyor! Düşük yapınca kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının karnından bebeğini çaldı

KİRALIK KATİLİ 5 BİN DOLARA TUTMUŞ

Ülkeyi ayağa kaldıran olay sonrası açıklama yapan Belediye başkanı Juan Carlos Saldarriaga, Yadira'nın evsiz kadının bebeğini çalmak için kiralık katile 5000 dolar verdiğini söyledi.

Ülke bu vahşeti konuşuyor! Düşük yapınca kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının karnından bebeğini çaldı

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yadira'nın ailesi kendisinden olduğuna inandıkları evsiz kadının bebeğini hastaneye götürdü. Fakat bebekte hormonal ve karekteristik farklılıklar nedeniyle bebeğin kendisinden olmadığından şüphe eden hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, evsiz kadının cesedinin bulunduğu alanda Yadira'yı kucağında bir bebekle görünce cinayeti kadının azmettirdiği ortaya çıktı. Yadira daha sonra ifadesinde cinayeti itiraf etti. Bebek çocuk esirgeme kurumuna verilirken Yadira tutuklandı. Polis, Yadira'nın tuttuğu kiralık katil ve kendisine yardım eden diğer kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kolombiya, Hastane, Polis, evsiz, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı - Son Dakika


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