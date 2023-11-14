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Belçika'da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi - Son Dakika

Belçika'da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi

Belçika\'da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi
14.11.2023 15:40

Belçika'da öldürülen İngiltere vatandaşı Rita Roberts'ın kimliği, 31 yıl sonra ailesi tarafından tespit edildi. INTERPOL'ün başlattığı operasyon sonucu Roberts'ın dövmesinin fotoğrafını gören ailesi, kimliği fark etti. Cinayetin detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL), yakınları bulunamayan kadın cesetlerinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla başlattığı operasyon sonucu bir kişinin ailesine yıllar sonra ulaşıldı. Belçika'da öldürülen İngiltere vatandaşı Rita Roberts'ın kimliği ailesi tarafından 31 yıl sonra tespit edildi.

DÖVMESİ SAYESİNDE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İngiliz haber sitesinde cinayetlere ilişkin yapılan bir haberde Roberts'ın dövmesinin fotoğrafını gören ailesi, dövmenin sahibinin Rita Roberts olduğunu fark etti. Interpol polis teşkilatı başkanı Stephen Kavanagh, Roberts'ın ailesinin dövmeyi gördükten sonra Belçika'daki yetkililerle görüştüğünü ve kadının kimliğini resmen tespit ettiklerini söyledi.

CESEDİ NEHİRDE BULUNMUŞTU

İnterpol açıklamasına göre Şubat 1992'de İngiltere'den Belçika'nın Anvers şehrine giden Rita Roberts, son olarak Mayıs 1992'de bir kartpostal göndererek ailesiyle iletişime geçmiş, cansız bedeni bir nehirde bulunmuştu. Belçikalı yetkililer, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cinayetin detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

"KİMLİĞİMİ TESPİT ET" OPERASYONU

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hollanda, Belçika ve Almanya'da öldürülen 15-30 yaşları arasında 22 kadının kimliklerinin belirlenmesi amacıyla "Kimliğimi tespit et" adlı bir operasyon başlatmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, mayıs ayında başlatılan operasyon kapsamında vakalarla ilgili şu ana kadar 1250 ihbar alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Belçika'da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi - Son Dakika
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