Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybeden Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü: 11 gözaltı

Belçika'da faaliyet gösteren aşırı sağ parti Flaman Ulusal Partisi (De Vlaams Nationale Partij), Brüksel sokaklarında dün maç sonrası patlak veren şiddet olaylarından görüntüler paylaşarak olayların sorumlusu olarak göçmenleri suçladı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Brüksel polisi bir aracı ateşe veren, mağazaların camlarını kıran ve havai fişek atan eylemcilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz fişeği kullandı. Başkentte bazı metro istasyonları, otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Polis, olaylarla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI: OLAYLARI ŞİDDETLE KINIYORUM

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close dün gece geç saatlerde olayların nispeten yatıştığını belirterek eylemcileri kınadı. Belediye Başkanı Close olaylarla ilgili "Bu öğleden sonra meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum. Polis, kamu düzenini korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

İşte ülkedeki olaylardan kareler;