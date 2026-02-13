Meloni\'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve düzenledi.

SOĞUKTAN TİTREDİ

Ancak Belçika'nın soğuk havası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye iyi gelmedi. Zirveden ayrılırken görüntülenen Meloni'nin oldukça üşüdüğü ve titrediği görüldü.

"ÇOK SOĞUK, ÖLECEĞİM"

O anlarda kameraların kendisini çektiğini fark eden Meloni de gülümseyerek, "Çok soğuk, öleceğim" dedi.