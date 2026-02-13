Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve düzenledi.
Ancak Belçika'nın soğuk havası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye iyi gelmedi. Zirveden ayrılırken görüntülenen Meloni'nin oldukça üşüdüğü ve titrediği görüldü.
O anlarda kameraların kendisini çektiğini fark eden Meloni de gülümseyerek, "Çok soğuk, öleceğim" dedi.
Son Dakika › Dünya › Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)