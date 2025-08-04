Ben-Gvir'in Aksa İbadeti Provokasyonu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Givir, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gidip, ibadet ederek Ortadoğu'nun en hassas yerlerinden birindeki onlarca yıllık uzlaşmayı bozdu.

Ben-Gvir ve beraberindekilerin, işgal altında tutulan Doğu Küdüs'teki Harem-üş Şerif'te yer alan Mescid-i Aksa'da ibadetlerine dair fotoğraflar ve görüntüler yayımlandı.

Harem-üş Şerif'te ibadet etmek uzun süredir devam eden ve Yahudilerin alana girebilmesini, fakat ibadet etmemesini öngören düzenlemeye aykırı.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sadece Müslümanların El Aksa'da ibadet edebilmesine izin veren statükoyu koruma politikasında bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

El Aksa Cami'nin kayyumu Ürdün, Ben-Gvir'in ziyaretini "kabul edilemez bir provokasyon" diye tanımladı.

Hamas ise " Filistin halkına karşı devam eden saldırıların derinleştirilmesi" diye tanımlarken, Filistin Yönetimi Sözcüsü, ziyaretin "bütün kırmızı çizgileri ihlal ettiğini" söyledi.

Yahudilerin Tapınak Dağı dediği Haram-üş Şerif, Yahudiliğin en kutsal yeri. Harem-üş Şerif'te yer alan Mescid'i Aksa da, İslam dinindeki en kutsal kabul edilen üçüncü ibadet yeri. Müslümanlar Muhammed Peygamber'in buradan gökyüzüne yükseldiğine inanıyor.

Harem-üş Şerif 1967'deki Ortadoğu Savaşı'nda İsrail tarafından Ürdün'ün elinden alınmıştı. Süregiden statükoya göre Ürdün alanın kayyumu olarak üstlendiği tarihi role devam ederken, İsrail güvenlik ve erişimin kontrolünü elinde tutuyor.

Filistinliler, son yıllarda Yahudi ziyaretçilerin alanda dua ederken görüldüğünü ve İsrail polisinin müdahele etmediğini söyleyerek, İsrail'i bu düzenlemenin altını oymaya çalışmakla suçluyor.

Harem-üş Şerif'i yöneten Vakıf, Ben-Gvir'in Pazar sababı 1250 diğer yahudi ile birlikte alan girdiğini söyledi.

Polisin sorumluluğunu elinde tutan ultra milliyetçi Ulusal Güvenlik Bakanı daha önce de Harem-üş Şerif'e girmişti. Ancak Times of Israil gazetesi bakanın ilk kez açıkça ibadet ettiğini bildirdi.

Ben-Gvir alanda yaptığı açıklamada Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin "dehşet" görüntülerinin İsrail'e baskı yapmayı amaçladığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Ben-Gvir ayrıca İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etmesi çağrısını tekrarlarken, bölgedeki Filistinlilerin "gönüllü göç" diye tanımladığı bir sürece tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar bu çağrının muhtemel bir savaş suçu olabileceğini söylüyor.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya gitmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının "yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu" vurgulandı.

Açıklamada "İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir" denildi.

Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadesine de yer verildi.