Beyaz Saray\'da basına kapalı zirve: Netanyahu\'dan Gazze Barış Kurulu için imza

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun merakla beklenen ABD ziyareti, Beyaz Saray'da gerçekleşen üst düzey temaslarla devam ediyor. Geceyi Blair House'ta geçiren Netanyahu, yoğun güvenlik önlemleri ve protestolar eşliğinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

KAMERALARDAN KAÇTI, GÜNEY KAPISINDAN GİRDİ

Netanyahu, sabah saatlerinde konakladığı Blair House'tan ayrıldıktan sonra dikkat çekici bir güvenlik hamlesi yaptı. Basın mensuplarının beklediği ana kapı yerine, kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısını kullanarak içeri giriş yaptı. Girişin ardından Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin basına kapalı olarak resmen başladığını duyurdu.

NETANYAHU'NUN GİZLİ GÜNDEMİ İRAN

Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'a çok sık giden isimler arasında.Bu görüşme, ikilinin son 13 ayda gerçekleştirdiği yedinci temas olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ziyareti öne çekerek gittiği ABD'de, İran'la yürütülen görüşmeleri yalnızca nükleer dosyayla sınırlı bırakmamak hedefinde. İsrail yönetimi, anlaşmanın içine İran'ın balistik füze programını ve bölgedeki askeri etkisini de dahil ettirmek istiyor.

GAZZE BARIŞ KURULU İÇİN RESMEN İMZALAR ATILDI

Trump ile görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Netanyahu, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Bu kritik görüşmenin en önemli sonucu ise atılan imzalar oldu. İsrail Başbakanı, Gazze Barış Kurulu üyeliği için İsrail adına resmen imza atarak sürecin yeni bir aşamaya geçmesini sağladı.

WASHİNGTON SOKAKLARINDA ÖFKE

Diplomatik temaslar Beyaz Saray içerisinde sürerken, dışarıda atmosfer oldukça gergindi. Netanyahu'nun gelişiyle birlikte protestocular, İsrail Başbakanı'nı sert sloganlarla karşıladı. Göstericiler attıkları sloganlarda doğrudan Netanyahu'yu hedef aldı. Netanyahu'nun konvoyunun geçişi sırasında protestocuların "S...r git, Bibi" ifadeleri net bir şekilde duyuldu.