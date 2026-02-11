Beyaz Saray'da basına kapalı zirve: Netanyahu'dan Gazze Barış Kurulu için imza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Beyaz Saray'da basına kapalı zirve: Netanyahu'dan Gazze Barış Kurulu için imza

Beyaz Saray\'da basına kapalı zirve: Netanyahu\'dan Gazze Barış Kurulu için imza
11.02.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek kritik bir görüşme için bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Gündemi ABD'nin İran ile sürdürdüğü görüşmeler olan Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına imza atarken, İsrail karşıtları konuk lideri sert sloganlarla karşıladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun merakla beklenen ABD ziyareti, Beyaz Saray'da gerçekleşen üst düzey temaslarla devam ediyor. Geceyi Blair House'ta geçiren Netanyahu, yoğun güvenlik önlemleri ve protestolar eşliğinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

KAMERALARDAN KAÇTI, GÜNEY KAPISINDAN GİRDİ

Netanyahu, sabah saatlerinde konakladığı Blair House'tan ayrıldıktan sonra dikkat çekici bir güvenlik hamlesi yaptı. Basın mensuplarının beklediği ana kapı yerine, kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısını kullanarak içeri giriş yaptı. Girişin ardından Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin basına kapalı olarak resmen başladığını duyurdu.

NETANYAHU'NUN GİZLİ GÜNDEMİ İRAN

Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'a çok sık giden isimler arasında.Bu görüşme, ikilinin son 13 ayda gerçekleştirdiği yedinci temas olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ziyareti öne çekerek gittiği ABD'de, İran'la yürütülen görüşmeleri yalnızca nükleer dosyayla sınırlı bırakmamak hedefinde. İsrail yönetimi, anlaşmanın içine İran'ın balistik füze programını ve bölgedeki askeri etkisini de dahil ettirmek istiyor.

GAZZE BARIŞ KURULU İÇİN RESMEN İMZALAR ATILDI

Trump ile görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Netanyahu, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Bu kritik görüşmenin en önemli sonucu ise atılan imzalar oldu. İsrail Başbakanı, Gazze Barış Kurulu üyeliği için İsrail adına resmen imza atarak sürecin yeni bir aşamaya geçmesini sağladı.

WASHİNGTON SOKAKLARINDA ÖFKE

Diplomatik temaslar Beyaz Saray içerisinde sürerken, dışarıda atmosfer oldukça gergindi. Netanyahu'nun gelişiyle birlikte protestocular, İsrail Başbakanı'nı sert sloganlarla karşıladı. Göstericiler attıkları sloganlarda doğrudan Netanyahu'yu hedef aldı. Netanyahu'nun konvoyunun geçişi sırasında protestocuların "S...r git, Bibi" ifadeleri net bir şekilde duyuldu.

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Beyaz Saray, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'da basına kapalı zirve: Netanyahu'dan Gazze Barış Kurulu için imza - Son Dakika

Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi kimdir İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 21:49:52. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'da basına kapalı zirve: Netanyahu'dan Gazze Barış Kurulu için imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.