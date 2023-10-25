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ABD: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli - Son Dakika

ABD: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:39

Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişi olmayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini duyurdu. Günlerdir bombalanan Gazze'de yakıt olmadığı için hastaneler işlevini yitirmiş durumda.

Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişi olmayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

"JENERATÖR VE HASTANELER İÇİN YAKITA İHTİYACINIZ VAR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kirby, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşamını sürdürmesi için yakıtın önemli bir emtia olduğunu belirtti. Yakıtın tükenmekte ve değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Kirby, "Jeneratör ve hastaneler için yakıta ihtiyacınız var. Deniz suyunu içmek için tuzdan arındırma sistemlerinin çalışması gerekiyor. Bunların hepsi önemli." dedi.

Beyaz Saray: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli

"ENDİŞELERE RAĞMEN YAKIT SAĞLANMALI"

Kirby, "Hamas'ın tedarik edilen yakıtı kaçırıp kendi amaçları için kullanmasına yönelik İsrail'in endişelerini anladıklarını" kaydederek endişelere rağmen bu konuda denge sağlanması ve yakıtın Gazze'deki Filistinlilere ulaşması gerektiğini dile getirdi.

BIDEN: YARDIMLAR YETERİNCE HIZLI ULAŞMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde bir gazetecinin, yardımların Gazze'ye hızla ulaşıp ulaşmadığı sorusunu yanıtladı. Biden, yardımların "yeterince hızlı ulaşmadığını" söyledi.

Beyaz Saray: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli

İSRAİL YAKIT KONUSUNDA ÇOK NET

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" yinelemişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

Beyaz Saray: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD: Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmeli - Son Dakika
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