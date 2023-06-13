Beyaz Saray Sözcüsü: İsveç, NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray Sözcüsü: İsveç, NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdi

14.06.2023 00:41

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini açıkladı. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, 'Juneteenth' kutlaması kapsamında yüzlerce kişiyi Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pierre, Türkiye'nin veto ettiği İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuştu.

"İSVEÇ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRDİ"

İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu." dedi.

"İSVEÇ GÜÇLÜ BİR SAVUNMA ORTAĞI"

İsveç'in yürürlüğe koyduğu "terörle mücadele yasasının da" buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır." ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Beyaz Saray, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray Sözcüsü: İsveç, NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Kuveyt, Milli SİHA Bayraktar TB2 İhracatı Sözleşmesi İle İlgili Anlaşmayı Tamamladı
00:43 Türkiye'den Kuveyt'e 367 milyon dolarlık Bayraktar TB2 ihracatı
23:48 Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu
23:44 Görüntüler kupa gününe ait! Arda Güler, soyunma odasında Jesus'u görünce bakın ne sordu
23:37 Beyaz Saray Sözcüsü: İsveç, NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdi
23:36 Başkente değer ödülleri dahiplerini buldu
23:34 ABD'den Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözlerini tuttular
23:32 Başkan Asya'ya Afet Bölgesi Hizmet Ödülü verildi
23:27 Mabel Matiz, Elle Style Awards'ta LGBT'lere armağan ettiği ödülüyle konuşmasıyla damga vurdu
23:23 Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 04:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcüsü: İsveç, NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement