Bibby Stockholm Gemisindeki Sığınmacılar Hayvanlardan Daha Kötü Muamele Görüyor - Son Dakika
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Bibby Stockholm Gemisindeki Sığınmacılar Hayvanlardan Daha Kötü Muamele Görüyor

Son Güncelleme: 14.08.2023 20:57

İngiltere'nin sığınmacılar için hazırladığı Bibby Stockholm gemisine yerleştirilen bir göçmen, gemideki şartlarla ilgili, 'Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz.' dedi. Göçmen, gemide bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle yaşamlarının tehlikeye sokulduğunu ve içme suyu olarak kullandıkları suyun sonuçları gelmeden verildiğini belirtti. Ayrıca, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiklerini ve gemide yaşamaktan korktuklarını ifade etti.

İngiltere'nin sığınmacılar için hazırladığı Bibby Stockholm gemisine yerleştirilen bir göçmenin söyledikleri gemideki şartların hiç iyi olmadığını ortaya koydu. Göçmen, "Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz." dedi
Sky News'e konuşan ismi verilmeyen göçmen, bir tür akciğer hastalığına sebep olan lejyonella bakterisi bulunması üzerine boşaltılan Bibby Stockholm gemisiyle ilgili detayları paylaştı.
Gemiye getirildiği için üzgün olduğunu belirten, Bibby Stockholm'de yaşamlarının tehlikeye sokulduğunu kaydetti.
Bakteri bulunan suyu içtiklerini ve duşta kullandıklarını anlatan sığınmacı, "Sudan örnek aldıklarını söylüyorlar ama sonuçlar gelmeden, sanki hiçbirimizin bir önemi yokmuş gibi bizi oraya koydular. İçinde yaşanabilir olduğuna emin olmaları gerekirdi. Neden sonucu bekleyip her şeyin yolunda olduğuna emin olmadılar? Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz. Bizi tehlikeye atıyorlar." ifadelerini kullandı.
Bakterinin, gemiye yerleştikleri 7 Ağustos'tan beri bilindiği haberlerine değinen sığınmacı, "Biliyorlarsa bizi oraya yerleştirmemeleri gerekirdi. Bizi neden oraya koydular? Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok." dedi.
Boşaltılan gemide yaşamakla ilgili de değerlendirmeler yapan sığınmacı, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiğini, yüzme bilmediği için de gemide yaşamaktan korktuğunu söyledi.
Bibby Stockholm'e 7 Ağustos'ta ilk göçmenler yerleştirilmiş ancak 11 Ağustos'ta gemideki sularda bir tür akciğer hastalığına sebep olan lejyonella??????? bakterisi bulunduğu için göçmenler yeniden otellere taşınmıştı.
Gemiye ilk etapta 39 erkek göçmen yerleştirilmişti.

Kaynak: AA
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Bakteri, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bibby Stockholm Gemisindeki Sığınmacılar Hayvanlardan Daha Kötü Muamele Görüyor - Son Dakika


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