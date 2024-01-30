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Texas'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Texas'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor

ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Texas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, hükümete karşı ekonomisine güvenen Texas'ta iş gücünde düzensiz göçmenlerin oynadığı rol dikkati çekiyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik sürüyor.

30.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:56
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ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Texas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, hükümete karşı ekonomisine güvenen Texas'ta iş gücünde düzensiz göçmenlerin oynadığı rol dikkati çekiyor.

SINIR DEVRİYELERİNE RAĞMEN ABD TOPRAKLARINA GEÇMEYİ BAŞARIYORLAR

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik sürüyor. Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başarıyor. Daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak ve ABD'den insani sığınma talebinde bulunmak amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentine gelen göçmenler, Rio Grande Nehri üzerinden ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor.

GÖÇMEN NÜFUSU 4.9 MİLYON

Söz konusu gerilimin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, Texas'ın ekonomik gücü mercek altına alındı. ABD federal kurumlarına kafa tutan eyalette iş gücünde düzensiz göçmenlerin oynadığı rol dikkat çekiyor. Temmuz 2023 verilerine göre 30 milyon nüfusu bulunan Texas'taki göçmen nüfusu 4.9 milyon.

ABD'NİN EN BÜYÜK PAMUK VE PETROL ÜRETİCİSİ

Eyaletteki büyükbaş hayvan sayısı ABD'dekilerin yüzde 13'ünü oluşturuyor. ABD'nin en büyük petrol üreticisi konumundaki Texas, 2022'de 1.8 milyar ham petrol üretti. Eyalet ayrıca yüzde 40 ile ABD'nin en büyük pamuk üreticisi konumunda. Texas, California ile beraber ülkedeki en büyük gayri safi hasılaya sahip 2 eyaletten biri.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas\'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor
Kaynak: AA
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