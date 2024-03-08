ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştirdi. Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Biden, 6 haftalık ateşkese acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Biden, Gazze sahilinde acil yardımlar için geçici bir rıhtım kurulacağını duyurdu. ABD ordusuna, bu misyona liderlik etmesi için talimat verdiğini kaydetti.
ABD Başkanı Biden "Birliğin Durumu" konuşmasından satır başları şöyle; "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Bu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor. ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.
Gazze'ye geçici rıhtım ile yardımlar artacak ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak üzerine düşeni yapması gerekiyor."
Son Dakika › Dünya › Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim - Son Dakika
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını gevşetmek için gereken güvenden 'uzak olmadıklarını' söylemesi, küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Bugün ise gözler ABD'de tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Powell'ın açıklamaları ve istihdam raporu verileri, Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımları etkileyebilir.
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirerek NATO'ya bağlılığını vurguladı ve İsrail'e insani yardım konusunda uyarılarda bulundu. Biden ayrıca kadınların kürtaj hakkını savunacağını ve ekonomi alanında reformlar yapacağını söyledi. Konuşmasına Cumhuriyetçi Partililerin sataşmalarıyla karşılaşan Biden, Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'daki tüm taraflara, ramazan ayı boyunca her türlü şiddet eylemini ve çatışmayı durdurma çağrısında bulundu. Taha, bu adımın, kalıcı bir ateşkes anlaşması, insani yardım sağlama ve Cidde Bildirgesi çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma fırsatı vereceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)