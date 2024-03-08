Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim

Dünya

Gaza gelip "Seçimde Erdoğan\'a oy var mı?" diye sordu, hiç beklemediği bir yanıt aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştirdi. Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Biden, 6 haftalık ateşkese acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Biden, Gazze sahilinde acil yardımlar için geçici bir rıhtım kurulacağını duyurdu. ABD ordusuna, bu misyona liderlik etmesi için talimat verdiğini kaydetti.

"BİNLERCE MASUM KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

ABD Başkanı Biden "Birliğin Durumu" konuşmasından satır başları şöyle; "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Bu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.

GAZZE'YE GEÇİCİ YARDIM RIHTIMI

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor. ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.

İSRAİL'E UYARI

Gazze'ye geçici rıhtım ile yardımlar artacak ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak üzerine düşeni yapması gerekiyor."