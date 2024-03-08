Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Biden, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. İsrail ve Hamas arasında 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz" dedi. Biden, orduya Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdiğini duyurdu.

08.03.2024 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştirdi. Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Biden, 6 haftalık ateşkese acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Biden, Gazze sahilinde acil yardımlar için geçici bir rıhtım kurulacağını duyurdu. ABD ordusuna, bu misyona liderlik etmesi için talimat verdiğini kaydetti.

"BİNLERCE MASUM KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

ABD Başkanı Biden "Birliğin Durumu" konuşmasından satır başları şöyle; "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Bu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.

GAZZE'YE GEÇİCİ YARDIM RIHTIMI

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor. ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.

İSRAİL'E UYARI

Gazze'ye geçici rıhtım ile yardımlar artacak ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak üzerine düşeni yapması gerekiyor."

Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim

Joe Biden, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tas Ruhi: Mid may šimanau 1 0 Yanıtla
  • Küresel Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları Sonrası Pozitif Seyir İzliyor
    09:01 Küresel Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları Sonrası Pozitif Seyir İzliyor

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını gevşetmek için gereken güvenden 'uzak olmadıklarını' söylemesi, küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Bugün ise gözler ABD'de tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Powell'ın açıklamaları ve istihdam raporu verileri, Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımları etkileyebilir.

  • ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirdi ve İsrail'i uyardı
    08:27 ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirdi ve İsrail'i uyardı

    ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirerek NATO'ya bağlılığını vurguladı ve İsrail'e insani yardım konusunda uyarılarda bulundu. Biden ayrıca kadınların kürtaj hakkını savunacağını ve ekonomi alanında reformlar yapacağını söyledi. Konuşmasına Cumhuriyetçi Partililerin sataşmalarıyla karşılaşan Biden, Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.

  • Akdeniz'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    07:47 Akdeniz'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

  • İİT Genel Sekreteri Sudan'daki Şiddeti Durdurma Çağrısı Yaptı
    01:37 İİT Genel Sekreteri Sudan'daki Şiddeti Durdurma Çağrısı Yaptı

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'daki tüm taraflara, ramazan ayı boyunca her türlü şiddet eylemini ve çatışmayı durdurma çağrısında bulundu. Taha, bu adımın, kalıcı bir ateşkes anlaşması, insani yardım sağlama ve Cidde Bildirgesi çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma fırsatı vereceğini söyledi.


08:27 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi?
07:44 Muğla’da 4.4 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
07:40 Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim
23:05 NATO’ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi İşte süreç boyunca yaşananlar NATO'ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi? İşte süreç boyunca yaşananlar
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
08:04 Kızılcık Şerbeti’nde oynayan Berkay Akdemir, Aldatmak dizisine transfer oldu Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Berkay Akdemir, Aldatmak dizisine transfer oldu
00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
00:19 AK Parti’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti
00:05 Böyle rezillik görülmedi Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
22:45 Haiti’de OHAL süresi 1 ay uzatıldı Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 09:08:12. #1.12#
SON DAKİKA: Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement