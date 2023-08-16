Biden, Maui adasının adını unutunca eleştirildi

Biden, en az 106 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketi hakkında sessizliğini bozduğunda, yıkıcı yangının hala en az 106 kişinin ölümüne neden olduğu Maui adasının adını UNUTTU. Trajediye yorum yapmayı reddetmesi ve tatil yapmak için uçması nedeniyle eleştirilmişti.

Joe Biden Salı günü Milwaukee'deki bir konuşmada Maui adını unuttuğu gibi, adaya "sürekli televizyonda gördüğünüz" adıyla hitap etti.

Lahaina, Hawaii'deki enkazı tararken ölü sayısı 106'ya yükselirken, başkan hala Büyük Ada olarak da bilinen Hawaii adasında hala yangınların olduğunu kalabalığa söyledi.

Yangınların Maui adasında değil, Büyük Ada'da yandığını belirtti, ancak Maui adasını adını anmakta zorlandı.

"Ordu helikopterleri Büyük Ada'da yangın söndürme çabalarına yardım etti, çünkü hala Büyük Ada'da bazı yangınlar var - televizyonda sürekli gördüğünüz adada değil," dedi.

Federal Acil Durum ilanını hızla onaylayan ancak Cumhuriyetçiler tarafından felakete henüz seyahat etmediği için eleştirilen Biden, eşiyle birlikte yakında adayı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

"Eşim Jill ve ben, en kısa sürede Hawaii'ye seyahat etmeyi düşünüyoruz," dedi.

"Bunu valiyle konuşuyordum.

"Yolun üstünde olmak istemem. Çok fazla felaket bölgesine gittim. Ama ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmak istiyorum. Devam eden kurtarma çabalarını bozmamak istiyorum."

Pazar günü, trajediye yanıt olarak, Delaware plajında iki saat geçirdikten sonra "yorum yok" yanıtını vererek öfkeye daha fazlasını ekledi.

Hawaii eyalet meclisinin eski Demokrat üyesi Kaniela Ing, Biden yönetiminin tepkisinden memnun olmadığını söyledi.

"Sizin için kampanya yaptım," dedi. "Şimdi, onlarca arkadaşımın, ailemin ve komşumun kaybı karşısında - bu mu?"

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre, 3.000'den fazla kişi federal yardım için kayıt yaptırdı ve bu sayının artması bekleniyordu.

FEMA, yerinden edilen sakinlere gıda, su, ilk yardım ve tıbbi malzeme maliyetini karşılamak için 700 dolar sağlıyordu, ayrıca ev ve kişisel mal kaybı için uygun kapsama da sahipti.

Biden yönetimi ayrıca Kongre'ye ek bütçe talebi olarak hükümetin felaket yardım fonuna 12 milyar dolar daha talep ediyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son 100 yılın en kötü orman yangınının kurbanlarını bulma ve teşhis etme zorluğu Salı günü de devam ediyordu.

Bölge halka kapalı olmasına rağmen, eyalet Salı günü Lahaina Bypass Yolu'nu yerel halka açmayı, Çarşamba günü ise tüm halka açmayı planladı.