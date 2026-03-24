Binlerce İranlı ABD ve İsrail'e karşı yürüdü

İran'ın başkenti Tahran, son yılların en yoğun katılımlı gösterilerinden birine sahne oldu. Yüz binlerce vatandaş, tünelleri ve ana caddeleri doldurarak ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri politikalarını ve son dönemdeki hava saldırılarını protesto etti.

KAHROLSUN ABD SLOGANLARI ATILDI

Görüntülerde, protestocuların bir tünel içerisinde kilometrelerce uzanan dev bir konvoy oluşturduğu görülüyor. Katılımcıların ellerindeki cep telefonu ışıklarını havaya kaldırmasıyla oluşan "ışık denizi", protestonun barışçıl ama kararlı mesajını simgeledi. Kalabalık, sık sık "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak dev bir koro oluşturdu.

Yürüyüş boyunca dalgalandırılan dev İran bayrakları ve kırmızı renkli direniş sancakları dikkat çekti. Basın kuruluşlarının havadan ve yerinden kaydettiği görüntülerde, toplumun her kesiminden insanın bir araya geldiği, tünel duvarlarında yankılanan marşlar eşliğinde milli birlik mesajı verildiği gözlendi.

HALK SOKAKTA

Bu kitlesel yürüyüş, bölgede tansiyonun zirve yaptığı ve karşılıklı saldırıların yaşandığı kritik bir döneme denk geliyor. Gözlemciler, gece düzenlenen bu büyük çaplı organizasyonun, Tahran yönetiminin halk desteğini tazelemek ve dış güçlere karşı "caydırıcılık" mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor.