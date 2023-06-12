BioNTech, aşıların yan etkileri nedeniyle bugün yargılanacak - Son Dakika
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BioNTech, aşıların yan etkileri nedeniyle bugün yargılanacak

12.06.2023 11:01

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan BioNTech şirketi, aşılarına karşı tazminat davasıyla karşı karşıya. Sağlık çalışanının aşı sonrası yaşadığı 'beyin sisi' nedeniyle BioNTech'ten 150 bin euro tazminat istediği belirtilirken, dava sürecinde BioNTech yetkilileri, aşı ile yan etkiler arasında net bir bağ gösterilemediğini ifade etti. İki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği kaydedildi.

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, bugün hakim karşısına çıkıyor. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

ADININ GİZLİ KALMASINI İSTEDİ

Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan orta yaşlı bir sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, yarın Hamburg Bölge Mahkemesi'nde başlayacak. Söz konusu sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin avro tazminat talep etti. Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulundu.

1 MİLYON EUROYA KADAR PARA İSTENİYOR

Hamburg bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi.

BioNTech şirketi korona aşısının yan etkileri yüzünden bugün hakim karşısına çıkıyor
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech, aşıların güvenli olduğunu açıkladı.

BIONTECH: AŞI İLE YAN ETKİLER ARASINDA BAĞ GÖSTEREMEDİLER

BioNTech ise dava süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını ifade etti. BioNTech yetkilileri, "Açılan davada davacı ve avukatları, koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi" ifadesini kullandı.

ÖDEMEYİ KİM YAPACAK?

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda ödemeyi kimin yapacağının net olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı kaynaklar, "Avrupa Birliği ile yapılan toplu anlaşmalarda, BioNTech ve Pfizer'ın olası bir yasal masraftan ve potansiyel tazminattan tamamen ya da kısmen feragat etme hakkı bulunuyor. Bu durum da AB hükümetlerini bu tazminatı ödemeye zorlayabilir" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA DA BENZER DAVALAR AÇILDI

Almanya'da aşılardan kalıcı hasar alan bireyleri koruyan bir sistem bulunurken, ABD'de Covid-19 aşısı üreticileri olası bir yasal süreçte dokunulmazlık almıştı. Bugün görülecek davada taraf olan Rogert & Ulbrich isimli hukuk şirketi yaklaşık 250 kişi adına dava açılacağını belirtirken, Caesar-Preller isimli şirket ise 100 davaya bakacaklarını duyurdu. Almanya'nın yanı sıra İtalya'da da benzer davalar açıldığı kaydedildi.

YORUMLAR (4)
  • Uğur Türkiye: Çin aşısı en iyisiydi Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Hakan Uzuner: Bir şey olmaz. Hatırlasana sana aşıdan önce bir kağıt imzalattılar.... olan gene garibana olur. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: hükumet olarak, pandemi süresince bu kişilere övgüler yağdırıyordunuz, yan etkileri belli olmadan bu aşıyı savunuyordunuz, şimdi ne oldu? Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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BioNTech'e tazminat davası açıldı BioNTech'e tazminat davası açıldı

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Son Dakika Dünya BioNTech, aşıların yan etkileri nedeniyle bugün yargılanacak - Son Dakika


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