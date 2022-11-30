Birleşik Krallık'ta emekli vatandaş, evinin yakınlarında 840 bin lira değerinde altın ve pırlanta karışımı bir yüzük buldu - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ta emekli vatandaş, evinin yakınlarında 840 bin lira değerinde altın ve pırlanta karışımı bir yüzük buldu

30.11.2022 10:38

Birleşik Krallık'ta David Board adlı emekli vatandaş, evinin yakınlarında metal dedektörle arama yaptığı sırada çamurlu toprağın içerisinde altın ve pırlanta karışımı bir yüzük buldu. Yüzüğün zengin bir toprak sahibinin karısına ait ve değerinin yaklaşık 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık yaşarken, yüzüğün satılmasından elde edilen gelir David Board'a verilecek.

Birleşik Krallık'ta yaşayan 69 yaşındaki David Board,Dorset, Bowling Green'de arkadaşıyla birlikte metal dedektör ile arama yapmaya başladı. Bir süre sonra ikilinin dedektörleri sinyal vermeye başladı.

ÇAMURUN İÇERİSİNDE GÖRDÜ

David Board, çamurun içerisindeki plastik bir poşete konulmuş altın yüzüğü görünce hemen yanına aldı. Yüzüğün değerinden habersiz olan adam, daha sonra yapılan incelemelerde yüzüğün ne kadar önemli olduğunu öğrendi.

Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan

14. YÜZYILDAN KALMA

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede yüzüğün 14. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu yüzüğün işlemelerinin o dönem zengin toprak sahiplerinin eşlerine hediye ettikleri yüzüklerle aynı olduğu belirlendi.

Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yüzüğün kültürel değerinin yanı sıra maddi değeri de dudak uçuklattı. İncelemelerin ardından yüzüğün değerinin 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğu belirlendi. Yüzüğün satışından elde edilecek gelir, emekli adam ve arkadaşına verilecek.

Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan
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