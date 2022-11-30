Birleşik Krallık'ta emekli vatandaş, evinin yakınlarında 840 bin lira değerinde altın ve pırlanta karışımı bir yüzük buldu

Birleşik Krallık'ta yaşayan 69 yaşındaki David Board,Dorset, Bowling Green'de arkadaşıyla birlikte metal dedektör ile arama yapmaya başladı. Bir süre sonra ikilinin dedektörleri sinyal vermeye başladı.

ÇAMURUN İÇERİSİNDE GÖRDÜ

David Board, çamurun içerisindeki plastik bir poşete konulmuş altın yüzüğü görünce hemen yanına aldı. Yüzüğün değerinden habersiz olan adam, daha sonra yapılan incelemelerde yüzüğün ne kadar önemli olduğunu öğrendi.

14. YÜZYILDAN KALMA

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede yüzüğün 14. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu yüzüğün işlemelerinin o dönem zengin toprak sahiplerinin eşlerine hediye ettikleri yüzüklerle aynı olduğu belirlendi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yüzüğün kültürel değerinin yanı sıra maddi değeri de dudak uçuklattı. İncelemelerin ardından yüzüğün değerinin 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğu belirlendi. Yüzüğün satışından elde edilecek gelir, emekli adam ve arkadaşına verilecek.