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BM'den Batı Şeria Uyarısı

BM\'den Batı Şeria Uyarısı
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BM, Batı Şeria'daki İsrail baskınlarının arttığını ve bölgenin kırılma noktasına ulaştığını bildirdi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskınları, ev yıkımları ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının artması üzerine bölgenin "kırılma noktasına" ulaştığı uyarısında bulundu. BM, sahada atılan adımların birbirinden bağımsız olmadığını, Batı Şeria'yı yeniden şekillendirerek "fiili ilhakı" ilerlettiğini bildirdi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığı konuşmada, Gazze'deki kırılgan ateşkes ve bölgesel gerilimlerin uluslararası toplumun dikkatinin büyük bölümünü çektiğini belirterek, "Batı Şeria kırılma noktasında" dedi. Alakbarov, "Bu, hukuka aykırı İsrail işgalini derinleştiren, Filistin Yönetimi'ni çöküşün eşiğine sürükleyen ve bağımsız, yaşayabilir ve egemen bir Filistin devleti ihtimalini zayıflatan onlarca yıllık çözümsüz çatışmanın sonucudur" ifadelerini kullandı.

18'İ ÇOCUK 76 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

10 Ağustos itibarıyla 2026 yılı içinde İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından Batı Şeria'da 18'i çocuk 76 Filistinlinin öldürüldüğünü belirten  Alakbarov, yalnızca bu yıl yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık yarısı çocuk 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini kaydetti.

Alakbarov, "Ortaya çıkan tablo açık. Batı Şeria genelindeki köylerde yaşayan Filistinliler giderek daha fazla zorla yerlerinden ediliyor, ardından yerleşimciler boşaltılan topraklara el koyuyor" dedi. Alakbarov, daha önce ağırlıklı olarak C Bölgesi'nde görülen yerleşimci saldırılarının artık B ve hatta A bölgelerinde de giderek daha fazla kaydedildiğini belirtti. Oslo Anlaşmaları uyarınca Batı Şeria Filistin Yönetimi'nin sivil ve güvenlik kontrolündeki A Bölgesi, Filistin Yönetimi'nin sivil idaresinde ancak İsrail'in güvenlik kontrolünü sürdürdüğü B Bölgesi ve İsrail'in sivil ve güvenlik kontrolündeki C Bölgesi olmak üzere üç idari bölgeye ayrılmış durumda. Ancak İsrail, yıllar içinde Oslo'da öngörülen bu yetki paylaşımını defalarca ihlal etti.

İKİ FİLİSTİNLİ AİLEYE YÖNELİK YERLEŞİMCİ ABLUKASI

Alakbarov'un dikkati çektiği yerleşimci baskısı, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen saldırı ve kuşatmalarla sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Kusra köyünde, İsrailli yerleşimcilerin iki Filistinli aileyi evlerinde abluka altına almasının ardından insan hakları örgütleri acil yardım çağrısında bulundu.

Kusra'da pazar günü başlayan abluka kapsamında İsrailli yerleşimcilerin, iki Filistinli ailenin yaşadığı evlerin yakınında yasa dışı bir yerleşim noktası kurduğu, ardından evlerin elektrik ve su bağlantılarını kestiği bildirildi. Evlerde bulunan yedi Filistinlinin giriş çıkışlarının da yerleşimciler tarafından engellendiği belirtildi.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda en az 23 Filistinliyi gözaltına aldı ve bazı evleri yıktı. Nablus'un güneybatısındaki Tal köyünde de İsrail güçleri, 24 Temmuz'da İsrailli yerleşimcilerle yaşanan çatışmada öldürülen dört Filistinliden Faruk Ramazan'ın ailesine ait evi yıktı. Aynı çatışmada iki İsrailli de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM'den Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika

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