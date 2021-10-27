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Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı - Son Dakika

Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı

27.10.2021 12:33

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgın dönemi boyunca sergilediği hareketler gündemde geniş yer bulmuştu. Bolsonaro'nun koronavirüsten can kayıpları başta olmak üzere insanlığa karşı suç işlediği iddialarının yer aldığı 9 farklı suçtan oluşan rapor, Brezilya Parlamentosu'nda onaylandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başı, salgın döneminde aldığı kararlar ve yaptığın açıklamalar nedeniyle dertte. Bolsonaro'nun 9 farklı suçtla itham edildiği rapor, Brezilya Parlamentosu tarafından onaylandı.

1279 SAYFALIK RAPOR

Senatör Renan Calheiros'nun hazırladığı 1279 sayfalık rapordaki suçlamalarda, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 pandemisini kötü yönettiği, aşı tedariki ve buna bağlı fırsatları değerlendirmediği ve ülkedeki yüksek Covid-19 ölümlerinde pay sahibi olduğu yer aldı. Senatör Humberto Costa ise Bolsonaro hükümetinin aşısız bir şekilde 'sürü bağışıklığı' edinme stratejisinin suç teşkil ettiğini savundu.

Bolsonaro'nun başı asıl şimdi dertte! Uzun suç listesi parlamentoda onaylandı

"VİRÜSTEN ŞİKAYET ETMEYİ BIRAKIN" DEMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Mart'ta yaptığı açıklamalar, ülkede krize neden olmuştu. Bolsonaro, Covid-19 konusunda kendisine gelen tepkilere, "Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız?" demişti. Öte yandan, ülkedeki can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine yönelik 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro'nun başı asıl şimdi dertte! Uzun suç listesi parlamentoda onaylandı
Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı

Koronavirüs, Senatör, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı - Son Dakika Dünya


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