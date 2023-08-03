Brezilya'da Polis Operasyonlarında En Az 45 Kişi Öldü - Son Dakika
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BBC

Brezilya'da Polis Operasyonlarında En Az 45 Kişi Öldü

03.08.2023 01:57

Brezilya polisinin üç eyalette gerçekleştirdiği uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda en az 45 kişi hayatını kaybetti. Operasyonlar sonucunda Rio de Janeiro'da çıkan çatışmada 10 kişi öldü, Sao Paulo'da ise 16 kişi hayatını kaybetti. Operasyonlar, çete elebaşlarının toplanacağı istihbaratı üzerine gerçekleştirildi. Ancak operasyonlar, Adalet Bakanı ve Uluslararası Af Örgütü tarafından eleştirildi. Brezilya'da silahlı şiddet olaylarının artması güvenlik endişelerini artırırken, polisin insan hakları ihlallerine dair şikayetler de artıyor. Bazı önlemler alınmaya çalışılsa da sorun hala devam ediyor.

Brezilya polisinin üç eyalette uyuşturucu çetelerine yaptığı operasyonda en az 45 kişi öldü.

Polis baskınlarında son olarak Rio de Janeiro'daki Complexo da Penha bölgesinde polisle çeteler arasında çatışma çıktı, en az 10 kişi öldü. Yerel medya, ölenler arasında önde gelen bir uyuşturucu kaçakçısının da olduğunu duyurdu.

Sao Paulo'da ise 5 gündür süren operasyonda 16 kişinin öldüğü, 58 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Operasyon Perşembe günü Guarujá kentinde bir özel kuvvet polisinin öldürülmesi sonrası başlamıştı.

Polisin burada 385 kg uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirdiği de açıklandı. Sao Paulo eyalet valisi Tarcisio de Freitas çatışmalar sırasında iki polisin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Ancak Guarujá'daki operasyon ülkenin Adalet Bakanı Flavio Dino'nun tepkisini çekti. Bakan Dino polisi, işlenen suça 'orantısız karşılık vermekle' eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de Guarujá'daki polis baskınının "açıkça intikam işaretleri taşıdığını" belirtti.

Yetkililer kuzeydoğudaki Bahia eyaletinde de Cuma gününden bu yana '19 şüphelinin' öldürüldüğünü açıkladı.

Çete elebaşlarınının toplanacağı istihbaratı sonrası baskın

Rio de Janeiro polisi operasyonun, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin elebaşlarının kentin kuzeyindeki gecekondu (favela) mahallesi Complexo da Penha da toplanacağı istihbaratı sonrası başlatıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları ağır silahlı çete üyeleri ile polis arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Rio eyalet meclisi üyesi Talíria Petrone ise operasyonu eleştirerek, 'devletin bu gecekondu mahallelerindeki hayatı cehenneme çevirmesinin hiçbir açıklaması olamayacağını' söyledi.

Operasyon yüzünden bölgedeki okullar Çarşamba günü tatil edildi.

Brezilya'daki silahlı şiddeti inceleyen Fogo Cruzado Enstitüsü de polis baskınlarını "toplu öldürme" olarak niteledi.

Son polis baskınından sonra açıklama yapan örgüt, sadece bu yıl Rio'da buna benzer 33 olayın yaşandığına ve 125 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Polis ile çete şiddeti arasında kalan ülke

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarının sayısının çokluğu güvenlik endişelerini artırırken, diğer yandan polisin insan hakları ihlallerine dair şikayetler de artıyor.

Bu durumu düzeltmek için bazı girişimler de yok değil. 2020 yılından bu yana Sao Paulo'daki askeri polislerin üniformalarında kameralar var. Bu uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından, iki yılda polis tarafından öldürülen kişilerin sayısı yüzde 61 azaldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın, kamera uygulamasını ülke çapına yaymak istediği belirtiliyor.

Kaynak: BBC
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Brezilya, Rio, Dünya, Son Dakika

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