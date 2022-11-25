Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü - Son Dakika
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Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü

25.11.2022 17:43

Brezilya'da sahilde yürüdükleri sırada kumsaldan fırlayan esrarengiz eli gören Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza, büyük şok yaşadı. Çift, elin fotoğraflarını çekerken esrarengiz el ve parmakların kime ait olduğu ise merak yarattı.

Brezilya'da ikamet eden Leticia Gomes Santiagove erkek arkadaşı Devanir Souza'nın başına gelen bir olay, basında geniş yer buldu. Sao Paulo'daki sahil kıyısında yürüdükleri sırada esrarengiz parmakların kumdan dışarı fırladığını fark eden çift, hemen yanına yaklaştı.

NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİLER

Bir insan ya da hayvan eline benzemeyen iskelet, çifti şaşkına uğrattı. Genç çift dokunmadıkları elin hemen birkaç pozunu çekip yetkililere gönderdi. Olay yerine gelen yetkililer de eli incelemek üzere koruma altına aldı.

ESRARENGİZ EL TARTIŞMA YARATTI

Genç çift tarafından bulunan esrarengiz elin kime ait olduğu konusu da tartışma yarattı. Bir kesim, elin bir uzaylıya ait olduğunu öne sürerken, başka bir kesim de fosil olabileceğini iddia etti. Esrarengiz elle ilgili gerçek, uzmanların çalışmasından sonra ortaya çıkacak.

İşe ele ait bazı fotoğraflar:

Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü
Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü
Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü
Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü



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SON DAKİKA: Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü - Son Dakika
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