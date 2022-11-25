Brezilya'da ikamet eden Leticia Gomes Santiagove erkek arkadaşı Devanir Souza'nın başına gelen bir olay, basında geniş yer buldu. Sao Paulo'daki sahil kıyısında yürüdükleri sırada esrarengiz parmakların kumdan dışarı fırladığını fark eden çift, hemen yanına yaklaştı.
Bir insan ya da hayvan eline benzemeyen iskelet, çifti şaşkına uğrattı. Genç çift dokunmadıkları elin hemen birkaç pozunu çekip yetkililere gönderdi. Olay yerine gelen yetkililer de eli incelemek üzere koruma altına aldı.
Genç çift tarafından bulunan esrarengiz elin kime ait olduğu konusu da tartışma yarattı. Bir kesim, elin bir uzaylıya ait olduğunu öne sürerken, başka bir kesim de fosil olabileceğini iddia etti. Esrarengiz elle ilgili gerçek, uzmanların çalışmasından sonra ortaya çıkacak.
İşe ele ait bazı fotoğraflar:
Son Dakika › Dünya › Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü - Son Dakika