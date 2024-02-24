11 yaşındaki çocuk, bütün ailesinin cenaze namazını kıldı - Son Dakika
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Dünya

11 yaşındaki çocuk, bütün ailesinin cenaze namazını kıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.

24.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514'e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616'ya yükseldiğini duyurdu.

AİLESİNİN CENAZE NAMAZINI KILDI

Savaşta tüm ailesini kaybeden Gazzeli çocuk, cenaze namazı sırasında zor anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan çocuğun o anları sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerin yürekleri dağlandı.

11 yaşındaki çocuk, bütün ailesinin cenaze namazını kıldı

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Son Dakika Dünya 11 yaşındaki çocuk, bütün ailesinin cenaze namazını kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ibrahim başaran: Eyy müslüman alemi din kardeşleri neredesiniz? bir müslümanın ayağına diken batsa hani içimiz yanardı hani neredesiniz?, neyi neden bekliyorsunuz?..daha kaç müslüman katledilecek bunun hesabını burada olmasa bile ahirette vereceğiz bilmiyormusunuz amerika'dan korktuğunuz kadar ALLAH'TAN korksaydınız şimdi böyle mi olurdu.. 122 5 Yanıtla
  • Şbn Şbn: İşte bizdeki İslam Düşmanları din düşmanları öüslüman düşmanları bakında ibret alıp utanın Allah hepinizin belasını versin 52 21 Yanıtla
  • Mahmut Gün: Peki bu çocuk eli silah tutunca tek tek İsrail vatandaşlarını öldürürse haklimi evet sonuna kadar 70 1 Yanıtla
  • Ne Pa: Vay yavrum vay ?? 56 3 Yanıtla
  • ayhan ünlü: ibrahim başaran, şu yorumunu okuyunca sanki sen müslüman değilmişsin gibi bir anlam çıkıyor. 9 16 Yanıtla
  • Kerem Oğuz: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum 25 0 Yanıtla

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