Bu görüntü Trump\'ı fena kızdıracak! İran\'dan yeni F-15 iddiası

23.03.2026 13:50
İran medyası Kuveyt'te bir F-15 savaş uçağının vurularak düştüğünü iddia ederek görüntüleri paylaştı ancak ABD ve Kuveyt'ten henüz resmi doğrulama gelmedi. CENTCOM daha önce benzer iddiaları yalanlarken, savaş sürecinde ABD'nin bazı uçak kayıpları yaşadığı biliniyor. Uzmanlar, bu tür haberlerin bilgi kirliliği ve psikolojik savaşın parçası olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın gölgesinde yeni bir iddia gündeme geldi. İran devlet medyası, Kuveyt'te bir F-15 savaş uçağının düştüğünü öne sürdü. Ancak iddia, ABD ve Kuveyt tarafından henüz doğrulanmadı.

İran'a bağlı Press TV, Al-Ahd haber ağına dayandırdığı paylaşımda, "Bir ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü. Uçağın vurulduğu ve kısa süre içinde yere çakıldığı bildirildi" ifadelerine yer verdi. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın detayları belirsizliğini koruyor.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

ABD ve Kuveytli yetkililer, haberin yazıldığı ana kadar iddiaya ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı. Olayın nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair net bilgi bulunmazken, iddianın kaynağının İran medyası olması dikkat çekti.

CENTCOM'DAN YALANLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde dolaşıma giren "ABD savaş uçaklarının İran tarafından düşürüldüğü" yönündeki iddiaları daha önce reddetmişti. Yapılan açıklamada, "Operation Epic Fury" kapsamında 8 binden fazla sorti gerçekleştirildiği belirtilirken, İran tarafından düşürülen herhangi bir ABD savaş uçağı olmadığı vurgulanmıştı.

KAYIPLAR ARTIYOR

Öte yandan savaşın başlamasından bu yana ABD'nin hava unsurlarında kayıplar yaşadığı biliniyor. Bloomberg'e göre, çatışmaların başlangıcından itibaren en az 16 ABD askeri hava aracı kaybedildi. Bu kayıplar arasında düşürülen Reaper tipi insansız hava araçlarının yanı sıra kazalar da yer alıyor.

Ay başında Kuveyt'te üç adet F-15 savaş uçağının "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti. Ayrıca bir KC-135 tanker uçağının yakıt ikmali sırasında düşmesi sonucu 6 personelin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

SAVAŞTA BİLGİ KİRLİLİĞİ

Uzmanlar, savaş ortamında bu tür doğrulanmamış iddiaların sıkça ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya ve devlet bağlantılı medya organları üzerinden yayılan haberlerin, psikolojik savaşın bir parçası olabileceği ifade ediliyor. Kuveyt'te düştüğü iddia edilen ABD savaş uçağına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    abd vurunca duauyoda iran vurunca dusmuto kendi kensine dusuyo ziyaaa?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
