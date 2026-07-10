Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhürman KKTC'de Görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhürman KKTC'de Görüştü

Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhürman KKTC\'de Görüştü
10.07.2026 20:14
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede ekonomik projeler, doğal gaz girişimi ve Kıbrıs meselesi ele alındı. Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin süreceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Yılmaz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ortak tarih ve müşterek geleceğin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Stratejik konularda ve milli meselelerde KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile yakın istişare içinde olduklarını belirten Yılmaz, bu anlayışın devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin garantör ve ana vatan olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü şekilde destek verdiğini kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerimize daha müreffeh bir gelecek sunulması için yürütülen tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KKTC'deki görüşmelerinde, ekonomik projelerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin de ele alındığını vurgulayan Yılmaz, hemen her konuda fikir ve gönül birliği içinde olduklarını teyit ettiklerini aktardı.

Yımaz, Kıbrıs Türklerinin hürriyeti, hukuku ve güvenliğinin Türkiye açısından sıradan bir dış politika konusu olmadığının altını çizerek, milli davanın ayrılmaz parçası olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Türkiye, garantör devlet olmanın verdiği sorumlulukla her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edecek, haklı davasını her platformda savunacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir egemen eşitlik temelinde bir çözüm için tüm imkanlarını seferber edecektir" diye konuştu.

ERHÜRMAN: DOĞAL GAZ KONUSUNDAKİ GİRİŞİM HEYECAN VERİCİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Erhürman, Türkiye ile birçok konuda istişare içinde olduklarını söyleyerek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici" dedi.

Erhürman görüşmede; Kıbrıs sorunu, spor alanında dünyaya açılım ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sorun haline getirdiği mülkiyet meselesi üzerinde durduklarını belirtti. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Erhürman, sürecin Türkiye ile uyum içinde yürütüldüğünü bildirdi. Erhürman, Türkiye'nin uluslararası toplantılardaki başarısına değinerek, NATO Liderler Zirvesi için tebriklerini iletti. Enerji alanındaki adımların önemine de değinen Erhürman, "Doğal gaz girişimi, Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından güvence kaynağı olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dış Politika, Ekonomi, Türkiye, Kıbrıs, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhürman KKTC'de Görüştü - Son Dakika

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