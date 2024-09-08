CIA Başkanı'ndan Rusya ve Gazze Açıklamaları - Son Dakika
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CIA Başkanı'ndan Rusya ve Gazze Açıklamaları

CIA Başkanı\'ndan Rusya ve Gazze Açıklamaları

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı Batılı liderlerin korkmaması gerektiğini söyledi. Burns ayrıca Gazze'de ateşkes için yeni planların birkaç gün içinde ortaya çıkacağını belirtti.

08.09.2024 15:27
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(ANKARA) - ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, uzun menzilli füzelerin Rusya içinde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin çıkan tartışmalara yönelik yaptığı açıklamada, Batılı liderlerin Kremlin'in nükleer tırmanma tehditlerinden korkmamaları gerektiğini söyledi. Burns, Gazze'de ateşkes için Mısır ve Katar arabuluculuğuyla hazırlanan yeni planın birkaç gün içinde ortaya çıkacağına dikkat çekti.

İngiliz gazetesi Financial Times için İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore ile Londra'da bir araya gelen Burns, ABD'nin 2022 sonbaharında Rusya'nın bir önceki nükleer tehdidini "savuşturduğunu" ve Moskova'dan gelen tehditlerin her zaman dikkate alınmaması gerektiğini söyledi. Bill Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "sabotajları her zaman dikkate alınmaması gereken bir kabadayı" olarak nitelendirdi.

Gazze ateşkesi için "yeni planlar" birkaç gün içinde ortaya çıkacak

Burns, ayrıca ABD'nin Gazze'de ateşkes için "yeni metinler ve yaratıcı formüller" içeren yeni öneriler üzerinde çok sıkı çalıştığını belirterek, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu sayesinde hazırlanan yeni bir planın birkaç gün içinde ortaya çıkacağını umduğunu söyledi. Burns, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bir anlaşma yapmaya istekli olup olmadıklarının belirsiz olduğunu söyleyerek, bunun bir "siyasi irade meselesi" olduğunu kaydetti.

Burns, İsrail'in son 11 ay içinde Hamas'ın askeri kapasitesini "ciddi ölçüde zayıflatmayı başardığını", ancak ciddi bir insani kriz yaratan savaşta Hamas örgütünü ortadan kaldıramadığını söyledi. "Bu aynı zamanda bir hareket ve bir fikirdir" diye konuşan Burns, Filistinliler için uzun vadeli bir umut olması gerektiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşının tırmandırılma riski tartışmaları

ABD ve Batı ülkelerinin en az 190 mil menzilli bir füze olan İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow'un Rusya içinde kullanılmasına izin verilerek savaşın tırmandırılma riski konusunda sorulan bir soruya Burns, "Hiçbirimiz tırmanma riskini hafife almamalıyız. 2022 sonbaharında Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silahlar kullanabileceğine dair gerçek bir risk olduğunu düşündüğüm bir an vardı. Ancak hiçbir zaman gereksiz yere gözümüz korkmamalı" diye cevap verdi.

Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2022'de Türkiye'de yapılan bir toplantıda, Rus dış istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'e "bu tür bir tırmanmanın sonuçlarının ne olacağını çok açık bir şekilde belirtmesi için" doğrudan bir uyarı niteliğiyle kendisini gönderdiğini ve bugün de benzer bir yaklaşımın yürürlükte olduğunu dile getirdi.

Moore: "Rus casuslar, Batı'da gittikçe pervasızlaşıyor"

MI6 Bakanı Moore da Ukrayna'daki savaş devam ederken, "Rus casuslarının İngiltere, Avrupa ve başka yerlerde giderek daha pervasız hale geldiğine dair endişelerin olduğunu" söyledi. Moore, İngiltere'de ve Avrupa'nın başka yerlerinde meydana gelen kundaklama saldırılarının da gösterdiği gibi, "Açıkçası Rus istihbarat servislerinin biraz vahşileştiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya CIA Başkanı'ndan Rusya ve Gazze Açıklamaları - Son Dakika

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