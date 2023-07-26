Çin Dışişleri Bakanı Quin Gang'ın yerine Wang Yi atandı! İlk ziyaretini Türkiye'ye yaptı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Quin Gang'ın yerine Wang Yi atandı! İlk ziyaretini Türkiye'ye yaptı

26.07.2023 18:33

Çin'de 1 aydır haber alınamayan Dışişleri Bakanı Quin Gang'ın yerine Wang Yi atandı. Wang Yi, göreve gelir gelmez Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türkiye-Çin ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wang Yi'yi kabulünde iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konusunu vurguladı ve ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Çin'de 1 aydır haber alınamayan Quin Gang'ın yerine atanan Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin göreve gelir gelmez ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye oldu. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Wang Yi'yi daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de ağırladı.

Çin'de 1 aydır haber alınamayan bakanın yerine atanan Dışişleri Bakanı Wang Yi, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı

1 AYDIR HABER ALINAMAYAN BAKANIN YERİNE ATANDI

Çin'de 1 aydır kendisinden haber alınamayan Dışişleri Bakanı Quin Gang'ın yerine Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü Wang Yi, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Wang Yi, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştiren Wang Yi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Türkiye-Çin ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Wang Yi'yi kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde durulduğu ifade edildi.

Çin'de 1 aydır haber alınamayan bakanın yerine atanan Dışişleri Bakanı Wang Yi, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı

"TİCARET VE YATIRIM KONULARI ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor Girişimi'ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek, bu maksatla tesis edilen Üst Düzeyli Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi."

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin Dışişleri Bakanı Quin Gang'ın yerine Wang Yi atandı! İlk ziyaretini Türkiye'ye yaptı - Son Dakika


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