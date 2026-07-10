COP31 Zirvesi İçin Türkiye-Rusya İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 Zirvesi İçin Türkiye-Rusya İş Birliği

COP31 Zirvesi İçin Türkiye-Rusya İş Birliği
10.07.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Moskova'da Rus yetkililerle COP31 Zirvesi için destek ve iş birliğini görüştü.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başkent Moskova'da Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ve Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile görüştü. Bakan Kurum görüşmelerde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 Zirvesi sürecinde Rusya'nın desteğini önemsediklerinin altını çizerek, çevre ve şehircilik alanında güçlü iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya programı kapsamında İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ve Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldi. Husnullin ile birlikte görüşme öncesi basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Türkiye ile Rusya'nın geçmişten gelen tarihi ve köklü bağlarının altını çizdi. Bakan Kurum, "Türkiye ve Rusya, Avrasya coğrafyasının kaderini tayin eden, köklü tarihi bağlara sahip iki kilit aktördür. Bizim ilişkilerimiz yalnızca iki komşu ilişkisinden ibaret değildir. Enerjiden ticarete, turizmden şehirciliğe kadar uzanan, bölgesel barış ve istikrarın ana omurgasını oluşturan çok boyutlu bir vizyon ortaklığıdır. Liderlerimiz arasındaki bu eşsiz diyalog ve sarsılmaz güven, bu köklü ortaklığı her geçen gün daha da ileriye taşımakta, ortak geleceğimize çok güçlü bir ivme kazandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BİZLER ŞEHİRLERİMİZİ KÜLTÜRÜMÜZLE İNŞA EDİYORUZ'

İki ülke arasında özellikle şehircilik alanında büyük vizyon ortaklığı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'ne dikkat çekerek, "Bizler şehirlerimizi sadece beton ve demirle değil; ortak aklımızla, kültürümüzle ve geleceğe dair umutlarımızla inşa ediyoruz. Bu bakışla 2023'te yaşadığımız 'Asrın Felaketi' dediğimiz depremde de aynı anlayışla şehirlerimizin inşasını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda, 11 ilde 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine o süreçte, dost Rus halkına, hükümetine, ilk yardım elini uzattıkları için de burada bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Kahire'de imzaladığımız şehircilik mutabakatı da aslında bu iş birliğinin en somut göstergelerinden bir tanesi. Hedefimiz; Türkiye'nin devasa kentsel dönüşüm ve yeniden inşa tecrübesiyle Rusya'nın güçlü teknik birikimini tam harmanlayarak yarının akıllı, güvenli, insan odaklı ve işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 'yaşam için altyapı' bakışını şehirlerimize bugünden ortaklaşa kurmaktır" açıklamasında bulundu.

'COP31'DE RUS DOSTLARIMIZIN DESTEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Bakan Kurum, bu süreçte Rusya'nın da desteğini önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak Başkanlığını üstlendiğimiz COP31 sürecinde, artık sözden eyleme, uygulamaya geçmek gerektiğini düşünüyor, Antalya'da geleceğimiz için somut kararlar alınması konusunda irademiz olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Bu noktada da Rus dostlarımızın desteğini çok önemsiyoruz. İki ülkenin kentsel dönüşümden enerji verimli binalara, dijital şehir yönetiminden yeşil altyapıya kadar ortaya koyacağı ortak irade, sadece kendi coğrafyamız için değil tüm dünya için ilham verici bir model olacaktır."

RUSYA BAŞBAKAN YARDIMCISI HUSNULLİN'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ise görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Özellikle Türk inşaat sektörünün, Rusya pazarında önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Husnullin, Türk şirketlerin ve Türk müteahhitlerin bölgede başarılı çalışmalara imza attığını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Husnullin ayrıca, Türkiye'nin küresel iklim değişikliği ile mücadelede daha aktif bir rol üstlendiğini söyleyerek, COP31'in sürdürülebilir şehircilik, altyapı, çevre koruma ve iklim değişikliği konularına büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

RUSYA İKLİM TEMSİLCİSİ İLE COP31 GÖRÜŞMESİ

Bakan Kurum, son görüşmesini Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdi. COP31 Eylem Gündemi'ni anlatan Bakan Kurum, COP31'in 2035 Küresel Uygulama Hedefleri'nden elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılması, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması, İklim Uygulama Köprüsü ve üretim/imalat sektöründe küresel döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e yükseltilmesi gibi başlıklara değindi. Bakan Kurum, İklim Dirençli Şehirler konusunda Asrın İnşa Seferberliği'ni ve Hatay'da mayıs ayında düzenlenen toplantının çıktılarını anlattı.

RUSYA İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Çevre ve şehircilik alanlarındaki iş birliklerimizi, COP31 sürecine ilişkin önceliklerimizi ve ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Bu süreçte Rusya'nın yapıcı katkısını ve yakın iş birliğini önemsediğimizi ifade ettik. Rusya Federasyonu'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm alanlarındaki tecrübesinin COP31 sürecine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya programı kapsamında Moskova Ulu Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Kurum, namazın ardından cemaatle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Moskova, Enerji, COP31, Rusya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP31 Zirvesi İçin Türkiye-Rusya İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Messi’nin karşısında 3 Türk Dünya Kupası’nda tarih yazmanın peşindeler Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
Beşiktaş, Salih Özcan’la 31 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kocaeli’nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı
Emin Bayram Süper Lig’e geri döndü Emin Bayram Süper Lig'e geri döndü

16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:32
KAAN için kritik eşik aşıldı ABD Kongresi’nden engel çıkmadı
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:25:11. #7.12#
SON DAKİKA: COP31 Zirvesi İçin Türkiye-Rusya İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.