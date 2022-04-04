Covid: Almanya'da 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu uygulaması şimdilik rafa kaldırıldı - Son Dakika
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BBC

Covid: Almanya'da 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu uygulaması şimdilik rafa kaldırıldı

04.04.2022 22:04
Covid: Almanya'da 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu uygulaması şimdilik rafa kaldırıldı

18 yaşından büyük herkese Covid-19 aşısı olma zorunluluğu öngören taslak, Federal Meclis'te yeterli destek sağlanamadığı belirtilerek geri çekildi.

Almanya'da hükümetin, yetişkinler için Covid-19 aşısı olmayı bir yükümlülük haline getirme hedefi şimdilik sonuçsuz kaldı.

Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partili (FDP) milletvekilleri, 18 yaşından büyük herkes için aşı zorunluluğu öngören taslak düzenlemeyi geri çektiklerini duyurdu.

Parti yetkilileri, Federal Meclis'te Perşembe günü yapılacak oylamada genel bir aşı zorunluluğunun kabul edilmesinin olası görünmediğini, yürütülen yoğun görüşmelere rağmen yeterli sayıda milletvekilinden düzenlemeye destek sözü alamadıklarını, reddedilecek bir öneriyi de oylamaya sunmak istemediklerini açıkladılar.

Bu nedenle yeni bir öneri kaleme aldıklarını açıklayan milletvekilleri, bu yolla uzlaşı sağlamayı amaçladıklarını duyurdular.

Yeni öneri ne öngörüyor?

Bugün açıklanan ve Perşembe günü mecliste oylamaya sunulması öngörülen yeni öneriye göre aşı zorunluluğu Ekim itibarıyla ilk aşamada 50 yaşından büyükler için uygulanacak. Bu yaş grubundakiler, 1 Ekim'den sonra üç doz aşıyı olduklarını belgelemek zorunda olacak.

18-50 yaş arasında olan, koronavirüse karşı aşı yaptırmamış olanlar ise, soru işaretlerini gidermek amacıyla uzmanlarla görüşmelere davet edilecek. Katılımın zorunlu olduğu bu görüşmelerde, bugüne kadar aşı yaptırmamış olanlar, Covid-19 aşıları hakkında bilgilendirilecek.

Eylül'de yeni durum değerlendirmesi

Hükümeti oluşturan partiler, mevcut düzenlemenin koronavirüsle mücadelede etkili olup olmadığını, gelecek aylarda yakından izleyecek. Hem salgının seyri hem de aşılanma oranlarındaki son veriler ışığında durum gözden geçirilecek.

Bu değerlendirmeler neticesinde, 50 yaş altındakilere de aşı zorunluluğu getirilip getirilmemesi Eylül ayında tekrar görüşülecek.

Bu hafta Federal Meclis'te görüşülecek düzenlemede öngörülen bir başka yenilik ise, aşı sertifikaları konusunda güvenilir bir veri bankasının kurulması.

Covid geçirmiş, aşılarını olmuş, ya da zorunlu aşı danışmanlığını almış olanların bu durumlarını sigortalar aracılığıyla belgelenmesi, bu şekilde yasal düzenlemenin pratikte de uygulanabilir hale gelmesi hedefleniyor.

Kabul edilmesi halinde, düzenlemenin 2023 yılının sonuna kadar yürürlükte olması öngörülüyor, her çeyrekte düzenleme ile ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi planlanıyor.

Genel bir aşı zorunluluğundan vazgeçildi mi?

SPD'nin sağlık politikalarından sorumlu milletvekili ve partinin meclis grup başkanvekili Dagmar Schmidt, aşı zorunluluğunun kabulünü sağlamaya dönük yoğun girişimlerde bulunduklarını, ancak bu konuda milletvekillerinden yeterli desteği alamadıklarını açıkladı.

Schmidt, uzlaşı sağlanması için yeni öneri hazırladıklarını söylemekle birlikte, genel bir aşı zorunluluğundan tamamıyla vazgeçmediklerini de sözlerine ekledi.

SPD'li siyasetçi, gençler arasında yeterli düzeyde aşılama hedefine ulaşılamaması halinde sonbaharda yeniden koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmak zorunda kalınabileceğini kaydetti.

Yeni öneri gerekli desteği alır mı?

Yeni önerinin yasalaşması için Perşembe günü Federal Meclis'te yapılacak oylamada 736 milletvekilinin salt çoğunluğunun yeni düzenleme için kabul oyu kullanması gerekiyor.

18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu öngören ilk taslak metne 237 milletvekilinin destek açıkladığı bilgisini paylaşan parti kaynakları, salt çoğunluk için 197 milletvekilinin daha oyuna ihtiyaç duyuyor.

Bugün açıklanan ve ilk etapta 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu öngören düzenleme ile bu desteğin sağlanabileceği umut ediliyor.

Bu desteği sağlayıp sağlayamayacağını ise partililer arasında Perşembe gününe kadar yürütülecek istişareler gösterecek.

İtirazlar neler?

Öneriye ilk itirazlar gecikmedi. Koalisyon ortakları arasında yer alan liberal FDP'li milletvekili Andrew Ullmann, 50 yaş üstüne aşı yaptırma yükümlülüğü için gerekli hazırlıkların yapılmadığı eleştirisinde bulunurken, Hristiyan Birlik Partili Tino Sorge, aşı yükümlülüğü için önerdikleri "aşamalı mekanizma" dışında herhangi bir düzenlemeyi desteklemeyeceklerini, son önerinin Başbakan Scholz ve Sağlık Bakanı Lauterbach'ın "siyasi imajını kurtarma çabasından ibaret olduğunu" savundu.

SPD Milletvekili Dirk Wiese ise açıklanan son öneri ile tüm tarafların beklentilerini karşılamak için adım attıkların vurgulayarak, artık diğerlerinden de bir adım beklediklerini söyledi. Wiese, bu denli önemli bir konuda mecliste geniş bir çoğunluğun oluşmasının mümkün olması gerektiğini kaydetti.

Meclise, aşı tartışmasıyla ile ilgili olarak 4 farklı öneri daha sunuldu. Bunlardan ikisi aşı zorunluluğuna karşı çıkan metinlerden oluşuyor. Biri de önce aşı danışmanlığı zorunluluğu öngörüyor, bilgilendirme yoluyla ikna çabalarından sonuç alınmaması halinde, aşı zorunluluğu getirilmesini içeriyor. Hristiyan Birlik Partisi ise sundukları öneride aşı veri bankası oluşturulması, aşamalı olarak da belirli gruplara dönük aşı zorunluluğu getirilmesi önerisine yer veriyor.

Sağlık Bakanı Lauterbach hangi uyarıda bulundu?

Olaf Scholz başbakanlığındaki yeni hükümet, Aralık ayında göreve başlamış, hem Scholz hem Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, en geç Mart ayında yürürlüğe girecek şekilde, 18 yaşından büyük tüm yetişkinlere aşı zorunluluğu getirecek bir düzenlemeyi çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Ancak Federal Meclis'te, aylardır yürütülen yoğun görüşmelere rağmen bir uzlaşma sağlanamaması en çok Bakan Lauterbach'ı endişelendiriyor.

Milletvekillerine yeni teklife destek vermeleri çağrısı yapan Sağlık Bakanı Lauterbach, aşı zorunluluğu ile ileri yaştakilerin korunmasının sağlanabileceğini, bu sayede gençlerin de korunabileceğini söyleyerek, "Her kim bu öneriye karşı oy kullanırsa, sonbaharda yeni kapanma kararları ve yaşanacak acılar riskini göze almış olur" ifadesini kullandı.

Covid: Almanya'da 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu uygulaması şimdilik rafa kaldırıldı
Covid: Almanya'da 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu uygulaması şimdilik rafa kaldırıldı
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