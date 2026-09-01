Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Buluştu - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Buluştu

Erdoğan ve Aliyev Bişkek\'te Buluştu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Kaynak: DHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Dış Politika, Kırgızistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Buluştu - Son Dakika

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