 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor! Gündeminde dünyanın kilitlendiği konu var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor! Gündeminde dünyanın kilitlendiği konu var

Son Güncelleme: 08.11.2023 07:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katılmak için bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidiyor. Zirvede, hem ikili ilişkiler hem de İsrail'in saldırıları ele alınacak. Ayrıca Filistin'e insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidiyor. Zirvede, ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirme adımlarının yanı sıra, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve Filistin'e insani yardımın ulaştırılması konuları da ele alınacak.

2 GÜN SÜRECEK

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantılarının 16.'sı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak. 2 gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

TİCARET GELİŞTİRME YÖNÜNDE ADIMLAR ATILACAK

Zirvede, üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak. Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAM DA ELE ALINACAK

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

Özbekistan, Filistin, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor! Gündeminde dünyanın kilitlendiği konu var - Son Dakika


Son Dakika
07:50 Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle her şey değişti! İşte TBMM'deki yeni sandalye dağılımı
07:38 Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil
07:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor! Gündeminde dünyanın kilitlendiği konu var
00:34 Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
23:51 Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:15 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
23:02 Gazze'de insani yardım konvoyuna saldırdılar
22:35 Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu
22:01 ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
21:51 İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 08:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor! Gündeminde dünyanın kilitlendiği konu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement