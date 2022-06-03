Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart

03.06.2022 19:40

İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik talebi üzerine Türkiye'den itiraz geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini ve Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını çok açık bir şekilde göstermeleri gerektiğini ifade etti.

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, henüz Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için somut bir adım atmazken Türkiye ile NATO arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

"HAKLI MEŞRU TEMELLERE DAYANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

"HAZIR OLDUKLARINI İSPATLAMALARI GEREK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

33 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİLER

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı PKK'lı, 6'sı ise FETÖ'cü olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten de 10'u FETÖ'cü, 11'i PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iadesi için başvurdu. 2 ülkeden toplam 33 teröristin iadesini talep edildi. Ancak bugüne kadar her iki ülkeden de bu iade taleplerine olumlu cevap gelmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart - Son Dakika
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