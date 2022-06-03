NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, henüz Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için somut bir adım atmazken Türkiye ile NATO arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.
Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı PKK'lı, 6'sı ise FETÖ'cü olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten de 10'u FETÖ'cü, 11'i PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iadesi için başvurdu. 2 ülkeden toplam 33 teröristin iadesini talep edildi. Ancak bugüne kadar her iki ülkeden de bu iade taleplerine olumlu cevap gelmedi.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart - Son Dakika