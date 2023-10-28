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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e resti dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e resti dünya basınında geniş yer buldu

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:08

Büyük Filistin Mitingi'nde, Gazze'de katliam yapan İsrail'e resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

Dünya basını, Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Gazze'de katliam yapan İsrail'e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASINI GENİŞ YER VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu. Dünya basını Erdoğan'ın İsrail'e restini son dakika olarak geçti. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, "Erdoğan, Hamas özgürlük savaşçıları diyerek İsrail'i kızdırdı." başlığını atarken, Financial Times, "Erdoğan, İsrail'in terör devleti olduğunu, Hamas'ın ise terörist olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMIN ASIL SORUMLUSU BATILI ÜLKELER"

Katar merkezli Al-Jazeera, "Erdoğan, İsrail'in işgalci, Hamas'ın da özgürlük savaşçısı olduğunu söyledi." dedi. Euronews ise, "Erdoğan'a göre Gazze'deki katliamın asıl sorumlusu Batılı ülkeler." başlığıyla Erdoğan'ın sözlerini okuyucuya verdi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ekathimerini, "Erdoğan, 'Selanik bizden koparıldı' dedi.", BBC de, "Erdoğan, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yasaklanan ifadeleri Hamas için kullandı." başlığını attı.

"1400 İSRAİLLİYİ ANMADI"

Alman Die Welt, "Erdoğan, aşırı İslamcı Hamas'ı özgürlük savaşçısı olarak tanımladı, öldürülen 1400 İsrailliyi anmadı." başlığıyla haberi servis ederken İspanyol El Mundo, "Erdoğan 'Gazze'deki katliamlardan' Batı'yı sorumlu tutuyor, İsrail'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı. La Repubblica ise, " Türkiye, Gazze'deki eylemlerinden dolayı İsrail'i "savaş suçlusu" ilan etmeye hazırlanıyor. Erdoğan konuşmasında, İsrail'in saldırılarını durdurmadığı için Gazze'deki ölümlerden Batılı ülkeleri de sorumlu tutmakla suçladı." sözleriyle haberi servis etti.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e resti dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e resti dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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