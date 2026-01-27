Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü - Son Dakika
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

27.01.2026 17:31
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

BİR ANDA YERE KAPAKLANDI

Karşılama töreni sırasında Mehmetçik'i selamlayan Tinubu, bakanlardan oluşan heyetin olduğu bölüme gelirken bir anda sendeleyerek dengesini kaybetti. Tinibu'nun yere düşmesine korumaları da engel olamadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin yardımıyla ayağa kaldırılan Nijerya Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Program, kısa süreli aksamanın ardından planlandığı şekilde devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOLUNA GİRDİ

Öte yandan heyetlerin takdimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk mevkidaşının koluna girdiği de görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü - Son Dakika
