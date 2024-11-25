Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte\'yi ağırladı

Dünya

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

2 bin 250 yıl sonra bile kendiliğinden akıp gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı, Filistin'deki katliam ve terörle mücadele konuları masaya yatırıldı.

ERDOĞAN, RUTTE'Yİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kritik görüşmede önemli konu başlıkları ele alındı.

ZİRVEDE KRİTİK BAŞLIKLAR KONUŞULDU

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti."