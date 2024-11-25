Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kritik zirvede, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra Filistin'deki katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar görüşüldü.

25.11.2024 17:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı, Filistin'deki katliam ve terörle mücadele konuları masaya yatırıldı.

ERDOĞAN, RUTTE'Yİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kritik görüşmede önemli konu başlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

ZİRVEDE KRİTİK BAŞLIKLAR KONUŞULDU

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte\'yi ağırladı

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Mark Rutte, Politika, Filistin, Ukrayna, Terör, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • D Celik:
    Kac Para verdin rutte acikla. Bizim ordu yu parayla satin aliyorlar 9 11 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    nato bir terör organizasyonudur. derhal ülkedeki üssleri konulmalıdır . 12 2 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Adamın her yaptığı ülkeye millete faydadan çok zarar veriyor, daha türkiye türk halkı için hayırlı tek bir adımını görmedim kendi şahsı çıkarı menfaati olmayan hiçbirşeye yanaşmaz bu erduvan 6 4 Yanıtla
  • selami inel:
    erduvan sowwww devamke.... 4 5 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    kardeşim biri bana izah etsin. 50000 Müslüman katledildi. bizi natoya bağlı kılan nedir 0 0 Yanıtla
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