Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

02.03.2026 18:13
Almanya'nın İran'la süren savaşa doğrudan katılma ya da müttefiklerine askeri destek sağlama seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde, diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, tarafların yeniden diyalog zeminine dönmesi gerektiğini vurgulayarak bölgede kalıcı sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Avrupa'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. GLZRadio'nun Alman yetkililere dayandırdığı haberine göre Berlin yönetimi, İran'la savaşa girme ihtimalini değerlendiriyor.

MASADA 2 FARKLI SENARYO VAR

Haberde Almanya'nın masasında iki farklı senaryonun bulunduğu belirtildi. Buna göre Berlin ya doğrudan askeri olarak çatışmaya katılacak ya da müttefiklerine askeri destek sağlayacak. Olası destek seçenekleri arasında lojistik katkı, askeri teçhizat temini, istihbarat paylaşımı ve bölgesel operasyonlara destek başlıklarının yer aldığı ifade edildi.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON

Gelişmeler yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı sürecin ele alındığı bildirildi.

"DİYALOG ZEMİNİNE DÖNÜLSÜN" ÇAĞRISI

Açıklamada Erdoğan'ın, bölgedeki çatışmaların hem bölgesel hem de küresel güvenliği olumsuz etkilediğini vurguladığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kalıcı sükunetin sağlanması için barış odaklı temasların artırılmasının ve tarafların yeniden diyalog zeminine dönmesi için teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

