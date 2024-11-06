Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız - (Video eklendi) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız - (Video eklendi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız - (Video eklendi)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ?"Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef alıyoruz.

06.11.2024 14:20
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ?"Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef alıyoruz. Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ?Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ata yurdumuz Bişkek'te bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Zirvemizin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Devletleri Teşkilatı, örnek alınan bir platform haline gelmiştir. Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade masanın etrafındaki tüm dostlarımda ziyadesiyle mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini belirterek, "Karar dahi alamıyor, almak istemiyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini Lübnan'da görüyoruz. Türkiye olarak bu vahşeti, katliamı kabul etmiyoruz. İsrail'i durdurmak Filistin devletini kalıcı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor. Ukrayna'da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'POTANSİYELİMİZİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRELİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlardaki iş birliğine vurgu yaparak, "175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz ve ticaret hacmimizle büyük atılımlar gerçekleşebilir. Bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkarmak için iş birliğimizi geliştirelim. Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk projelerimize destek sağlayacağından eminim. Enerji konusunda da tek kaynağa bağımlılığı azaltmalıyız" dedi.

Ortak alfabe oluşturulması girişimlerinin Eylül 2024'te tamamlandığı belirten Erdoğan, "Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesidir. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Üyelerimizin yeni alfabeye geçişte adım atması isabetli olacak. Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız - (Video eklendi) - Son Dakika

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