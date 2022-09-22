Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?

22.09.2022 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması konusunda somut herhangi bir adımın olup olmayacağıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz Kuzey Kıbrıs'ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sonunda, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, KKTC'nin resmen tanınması için çağrıda bulunmasıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayarak Kıbrıs için oldukça umutlu olduğunun sinyallerini verdi.

KIBRIS RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Toplantıya katılan bir gazeteci, "Dün KKTC'ye olan ambargonun kaldırılması ve KKTC'nin devlet olarak da tanınması çağrınızı bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yinelediniz ve bu çok ses getirdi. Bu konudaki gelişmelerden bir tanesi de Rusya'nın bir süre önce Kıbrıs'a Müslüman bir büyükelçiyi atamasıydı. Bu bir anlamda jest olarak yorumlanmıştı. Şimdi Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş olabileceğine dair haberler de yayıldı. Bunun da KKTC'nin tanınmasıyla ilgili çok önemli bir adım olabileceği yorumları yapıldı. Bundan sonra KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut herhangi bir adım olur mu, başka ne bekleyebiliriz?" diye sordu. Erdoğan ise şu yanıtı verdi: "Biz Kuzey Kıbrıs'ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz."

Türkevi'ndeki basın toplantısında konuşan Erdoğan, Kıbrıs'ı güzel bir geleceğin beklediğini söyledi

''PUTİN'LE KIBRIS KONUSUNU DEVAMLI GÖRÜŞTÜM''

Sözlerine ''Ülkemizde misafir ettiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz tüm liderlere Kıbrıs'taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik." diyerek devam eden Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmeleri de aktardı.

Türkevi'ndeki basın toplantısında konuşan Erdoğan, Kıbrıs'ı güzel bir geleceğin beklediğini söyledi

RUSYA VE KKTC TURİZM SAYESİNDE BİRBİRİNİ KUCAKLAYABİLİR

KKTC'ye direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, "Buranın çok çok önemli olan bir boyutu da şu, malum Rusya'nın turist potansiyeli çok yüksek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne böyle bir akışın olması inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonomik olarak da ciddi manada bir sıçramaya vesile olacaktır. Zaten turizme yönelik alt yapısı gayet iyi olan bir ülke konumunda. Bu konuda alınacak neticeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşallah çok çok ileri taşıyacaktır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır." diye konuştu.

Türkevi'ndeki basın toplantısında konuşan Erdoğan, Kıbrıs'ı güzel bir geleceğin beklediğini söyledi
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Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı? - Son Dakika
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