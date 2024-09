KKTC İçin Yeni Hastane ve Haklar Protokolü

Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin hizmete başlaması, KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki ayrı protokol imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla ilgili açıklamasında, "İlk olarak, Sayın Başbakan ile Yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC'li vatandaşlarımıza hizmet etmesine yönelik Protokolü imza altına aldık. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte adada hastane seviyesinde sağlık hizmeti sunumuna başlayan asker hastanemiz, çeşitli lokasyonlarda farklı isimlerle varlığını devam ettirmiştir. 2005 yılından itibaren Girne Asker Hastanesi ismiyle hizmet veren hastanemiz, gerek fiziki gerek sosyal gerekse de tıbbi imkanları geliştirilerek yeni binasına taşınmıştır ve yakın zamanda tam kapasite ile faaliyete geçecektir. Mevcut durumda Hastanemiz; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personeline hizmet vermekteydi. Başbakan Üstel ile bugün imzaladığımız Protokol ile hastanenin, yeni dönemde hizmeti aksatmayacak ölçüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunması sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen ve modern sistemlerle donatılan yeni hastanemizde hak sahiplerine üstün donanımda ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle hastanenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AYRIM YAPMADIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR'

Yılmaz, imzalanan diğer protokolün ise Kıbrıs Türkleri'nin hürriyeti için elli yıl önce omuz omuza çarpışanlar arasında ayrım yapılmadığının göstergesi olduğunu belirtti. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerin, Türkiye'de bulundukları süre zarfınca, ülkemizdeki şehit yakını ve gazilere sağlanan haklardan yararlandırılması sağlanacaktır. Böylece, KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerimiz sosyal tesislerden yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği gibi birçok hak, indirim ve muafiyetten yararlanabilecek. Bu protokol, Kıbrıs Türkleri'nin hürriyeti için elli yıl önce omuz omuza çarpışan, kanları kanlarına karışan Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimiz arasında bir ayrım yapmadığımızın da bir göstergesidir. Yarım asır önce olduğu gibi bugün de yine tek yüreğiz, sırt sırtayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere KKTC bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına her alanda desteği artarak devam edecektir. Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle KKTC'nin yanında olduğumuzu ve Ada'daki kardeşlerimizin huzur ve güvenliğine desteğimizi her daim sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Kendi kendine yeten bir KKTC'nin inşası ve müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatan, bayrak, istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşen yiğitlerin aziz ruhları şad olsun. Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."