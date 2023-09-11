Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti

Libya'da Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 150'ye çıktı.

DANIEL FIRTINASI LİBYA'DA

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

CAN KAYBI 150

Ülkenin batıdaki yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi.

MISIR'A DOĞRU İLERLİYOR

Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.