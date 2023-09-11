Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 11.09.2023 20:15

Yunanistan'dan sonra Libya'ya ulaşan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sel nedeniyle şu ana kadar 150 kişi yaşamını yitirdi.

Libya'da Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 150'ye çıktı.

Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti

DANIEL FIRTINASI LİBYA'DA

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti

CAN KAYBI 150

Ülkenin batıdaki yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi.

Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti

MISIR'A DOĞRU İLERLİYOR

Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti
Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti
Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti
Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'da 150 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yunanistan, Bingazi, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Persepolis'in maçı seyircisiz oynanacak
19:39 İzmir'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:00 Ordu Fener Adası Açıldı
18:46 Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı
18:35 Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi
18:33 Ermenistan maçında tepki almıştı! Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim
18:32 Canlı yayın yapan genç kız, tacize uğradı! Korku dolu anlar kamerada
18:00 Son Dakika! Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan krizinin çözümü için devrede: Aliyev'in ardından bu kez de Paşinyan ile görüştü
17:59 Antalyaspor'un oyuncusu Naldo'nun oğlunun şimdi de beyin bulgularına bakılacak
17:58 Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 20:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement