Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı ile NATO üyeliği hakkında görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı ile NATO üyeliği hakkında görüştü

07.06.2023 20:34

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile NATO üyeliği sürecini ele aldı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine terör örgütleri ile arasına mesafe koymadığı için veto ettiği hatırlatıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç'in NATO üyeliği konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldığını ve taahhütlerini tamamladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla düzensiz göç meselesini ele aldığı görüşmenin ardından bir temas daha kurdu.

NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ KONUŞULDU

Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı. Fidan'ın Billström'e İsveç'in NATO üyeliği için terörle mücadelede somut adımlar atması gerektiğini söylediği belirtildi. İki bakan, "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ TÜRKİYE VETO ETTİ

İsveç ile aynı dönemde üyelik başvurusu yapan Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya kabul edildi. Türkiye, İsveç'in üyeliğini ise terör örgütleri ile arasına mesafe koymadığı için veto etti.

STOLTENBERG ERDOĞAN'LA DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İsveç'in NATO üyeliği oldu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan NATO Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye son derece önemli bir NATO müttefikidir. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istiyoruz. Bugün ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak mekanizmanın güçlü bir şekilde devam etmesi için anlaşıya vardık." dedi.

"İSVEÇ TAAHHÜTLERİNİ TAMAMLAMIŞTIR"

Stoltenberg şunları söyledi: "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık. İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran'da İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır ancak aynı zaman NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır."

"İSVEÇ'İN ATACAĞI SOMUT ADIMLARLA DOĞRUDAN BAĞLANTILI"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü mart ayında Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği hakkında şu şekilde konuşmuştu: "İsveç'le olan görüşmelerimizi ise ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin, sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkeleri ve iyi niyetinin, artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu noktada sürecin nasıl ilerleyeceği, İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı ile NATO üyeliği hakkında görüştü - Son Dakika


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