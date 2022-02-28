Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık

28.02.2022 22:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık

Devam eden işgal sonrası Türkiye'nin boğazlar konusundaki tutumu merak ediliyordu. Bakan Çavuşoğlu "Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz." sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 5. gününde de devam ederken Türkiye'nin Boğazlar'dan savaş gemilerinin geçişine olan tavrı da merak ediliyordu.

"TÜM ÜLKELERİ UYARDIK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz." dedi.

ERDOĞAN: MONTRÖ'NÜN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANMA KARARINDAYIZ

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boğazlar ve Montrö Anlaşması'na değinerek "Gelişmelere ve taleplere göre tahliye işlemlerini sürdüreceğiz. Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.'

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık - Son Dakika


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