Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı ve en küçüğü ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı ve en küçüğü ile buluştu

Geniş Video İzle

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ve en küçüğü 3 aylık bebek Baybars Demir ile Mekke'de bir araya geldi. Erbaş, Baybars bebeği kucağına alarak onun için dua etti. Hacı adayları da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerinden memnun olduklarını ve organizasyonun büyüklüğünü vurguladılar.

12.06.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ve en küçüğü 3 aylık bebek Baybars Demir ile Mekke'de bir araya geldi.

2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Türkiye'den 84 bin 902 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Türk hacı adaylarının en yaşlısı olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ile en küçük hacı adayı 3 aylık bebek Baybars Demir ile buluşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hacı adaylarını tebrik etti.

Baybars bebeği kucağına alan Erbaş, "Mübarek mekanların havasını teneffüs etmiş olması Baybars için çok büyük bir lütuf. İnşallah Peygamber Efendimize (s.a.s.) hayırlı bir ümmet olarak ömrünü geçirmesi nasip olur. Cenab-ı Hak inşallah son nefesine kadar uzun bir ömür nasip eyler. Annesine, babasına hayırlı bir evlat, vatanını, milletini seven, ezanına, bayrağına aşık bir kul olarak yetişmesi nasip olur" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ayşe Kızıldağ'a da haccının mebrur olması için dua ederek, "Bütün hacılarımızın en güzel bir şekilde hac vazifelerini yapıp yurtlarına, yuvalarına, evlerine, barklarına dönmelerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" dedi.

"HACCIN ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON OLDUĞUNU BURADA ANLADIK"

Hacı adayları da duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Ayşe Kızıldağ, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek, görevli personelin elinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Baybars bebeğin babası Ahmet Demir ise "Haccın çok büyük bir organizasyon olduğunu burada müşahede ettik. Pasaportundan tutun transfer işlemlerine, konaklama işlemlerine, beraberinde sağlık işlemlerine ve sürekli işleyen bir sistem var. Bu sistem içerisinde başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm görevlilere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak tüm hacılarımızın dualarını onlara ortak eylesin. Baybars bebeğin babası olmaktan da böyle bir günden de gurur duydum" diye konuştu.

12 senedir hac kurasının çıkmasını beklediklerini kaydeden Demir, hacca 12 yıl önce doğan ilk çocuklarıyla yazıldıklarını ancak haccın Baybars bebekle nasip olacağını belirtti. Anne Emine Demir de çok mutlu olduğunu, hac sürecinin çok güzel geçtiğini ifade ederek, herkesin haccının mebrur olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı ve en küçüğü ile buluştu
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mekke, Bebek, Hac, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı ve en küçüğü ile buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:40 Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop’ta orman yangını Köylere uyarılar yapıldı Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
17:05 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
17:28 Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlısı ve en küçüğü ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement