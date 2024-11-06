Donald Trump: ABD\'nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer

Dünya

Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delegeye ulaşarak ABD seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump zafer konuşması yapıyor.

"ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİ DÜZELTECEĞİZ"

ABD'nin 47. başkanı olduğunu ve eşi benzeri görülmemiş bir siyasi zafer elde ettiklerini belirten Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bu ülkenin gördüğü en büyük politik hareketi başardık! Senatonun kontrolü de biz de. Ülkemizin nasıl iyileşeceğini göreceksiniz. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz, tarih yazdık.

"SINIRLARIMIZI KAPATACAĞIZ"

Kimsenin düşünmediği engelleri açtık. 47. ABD Başkanı olarak beni seçtiğiniz için size teşekkür ederim. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Bu ülke yeniden dünyanın en iyi ülkesi olacak. Sınırlarımızı kapatacağız ve bu insanların ülkemize gelmemesini sağlayacağız. Gelebilirler ama yasadışı şekilde bir daha gelemeyecekler.

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