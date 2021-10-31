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AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor - Son Dakika
BBC

AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor

31.10.2021 17:48
AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor

Avrupa Birliği (AB), dövme ve kalıcı makyajda kullanılan zararlı kimyasallar konusunda bazı katı kurallar uygulamaya başlıyor.

Avrupa Birliği (AB), dövme ve kalıcı makyajda kullanılan zararlı kimyasallar konusunda bazı katı kurallar uygulamaya başlıyor.

Yeni yıldan itibaren ilk aşamada mavi ve yeşil mürekkebin kullanımının yasaklanması da dahil, 4 binden fazla tehlikeli kimyasalın dövme ve kalıcı makyajda kullanımına son verilecek.

AB Komisyonu'nu, Avrupa vatandaşlarının dövme mürekkepleri ve kalıcı makyaj malzemelerindeki kimyasalların yarattığı sağlık risklerine karşı korunması amacıyla 2015 yılından itibaren harekete geçti.

AB yönetiminin talebi üzerine, Avrupa Kimya Ajansı (ECH), Almanya, İtalya, Danimarka ve Norveç makamları ile ortak bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalarda, dövme ve kalıcı makyajda kullanılan kimyasalların kansere, üreme ve genetik sorunları ile cilt, göz, karaciğer ve lenf bezlerinde zarara yol açtığı belirlendi.

AB Komisyonu, Ocak 2022'den itibaren 4 binden fazla tehlikeli kimyasalın kullanımının yasaklanmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda kalıcı makyaj ve dövmecilerin mavi ve yeşil mürekkebi kullanmasına izin verilmeyecek. Daha sonra sıranın diğer renk pigmentlerine de gelebileceği gelebileceği belirtiliyor.

AB Komisyonu, sektör temsilcilerine bu ürünlerin yerine daha sağlıklı malzeme seçeneği konusunda 12 aylık bir geçiş dönemi olanağı tanıyacak.

Yasak hangi gerekçeye dayanıyor?

Avrupa Kimya Ajansı'na göre, farklı kimyasalların karışımı olan dövme ve kalıcı makyaj mürekkepleri, deriden lenf düğümleri, karaciğere ve diğer organlara da geçebiliyor. Lazerle dövmenin silinmesi sırasında zararlı kimyasallar açığa çıkarak vücutta dolaşıma geçiyor.

Dövme ve kalıcı makyajda kullanılan mürekkepler, ömür boyu vücutta kalacağı için, kişinin potansiyel olarak zararlı bileşenlere uzun süre maruz kalma tehlikesine yol açıyor.

Ajansa göre bu kimyasallar, cilt alerjilerine, genetik mutasyon ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Zararlı kimyasalların kullanımının kısıtlanmasıyla, her yıl binlerce kronik alerjik reaksiyon vakası önlenecek. Dövmelerden ve kalıcı makyajdan kaynaklanan diğer bazı cilt reaksiyonları ve ciddi sağlık sorunları da azalacak.

Yeni düzenleme ile dövme salonlarında daha katı hijyen kuralları uygulanacak. Dövme salonlarında, işlemin yapıldığı alan, geri kalan bölümlerden ayrı ve hijyenik olacak.

Aşamalı olarak dövme yaptırma yaşı da yükseltilecek. Şu anda Avrupa ülkelerinde normalde 16 yaşından itibaren, ebeveyn izni ile de 12 yaşından itibaren dövme yaptırmak serbest.

Karşı çıkanlar hangi görüşte?

Avrupa Kimya Ajansı'na göre, Avrupalıların en az yüzde 12'si dövme yaptırıyor. 18-35 yaş grubunda dövme yaptıranların sayısı diğer yaş gruplarının iki katı daha fazla.

AB yönetimi, amaçlarının dövmeleri yasaklamak değil, dövme ve kalıcı makyajda kullanılan renkleri daha güvenli hale getirmek olduğunu vurguluyor.

Avrupa'daki dövme ve kalıcı makyaj uzmanları, yeni düzenleme kapsamında mavi ve yeşil mürekkebin yasaklanmasını "sürpriz" diye değerlendiriyor.

Dövme ve kalıcı makyaj konusunda uzmanlaşan dermatolog Sebastian van der Bent, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, mavi ve yeşil mürekkebin zararının kesin olarak kanıtlanmadığını savundu.

Hollandalı uzmana göre, kırmızı ve siyah mürekkepler konusunda daha sık sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle, mavi ve yeşil konusundaki karar anlaşılır değil.

AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor
AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor

Avrupa Birliği, Genetik, Makyaj, Dövme, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil mürekkep artık yasaklanıyor - Son Dakika
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