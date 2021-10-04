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Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı

04.10.2021 12:25

Korona salgının ve yükselen enflasyonun vurduğu Güney Amerika'nın nüfusu en yoğun ülkesi olan Brezilya'da adeta insanlık dramı yaşanıyor. Açlık krizinin baş gösterdiği ülkede insanların hayvan leşlerini topladıkları ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken muhabir, "İki gündür uyumadım, hala sindirmeye çalışıyorum" derken, etlerin dağıtımını yapan kamyon şoförü ise "Daha önce insanlar köpekleri için kemik isterlerdi, şimdi kendilerine yemek yapmak için yalvarıyorlar" demesi herkesi şaşırttı.

Milyonların koronavirüs pandemisi ve yükselen enflasyon nedeniyle yoksulluğa mahkum edildiği Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesini kasıp kavuran açlık krizini, yiyecek için bir yığın hayvan leşine hücum eden yoksul Brezilyalıların yürek burkan fotoğrafları gözler önüne serdi.

KAMYONUN ARKASINDAKİ HURDALARI DİDİK DİDİK ARADILAR

Ödüllü foto muhabiri Domingos Peixoto tarafından geçen hafta Rio'da çekilen görüntüler, bir grup insanın, atılan sakatatları ve kemikleri evcil hayvan maması ve sabun üreten bir fabrikaya taşıyan bir kamyonun arkasındaki hurdaları didik didik aradığını gösteriyor.

"ÖNCEDEN KÖPEKLERİ İÇİN BİR PARÇA KEMİK İSTERLERDİ"

Kamyon şoförü José Divino Santos, muhabir Rafael Nascimento de Souza'ya, "Bazı günler ağlamak istiyorum" dedi. Artıkları süpermarketlerden topladıktan sonra Rio'da ihtiyaç sahiplerine dağıtan Santos, "Daha önce insanlar gelip köpekleri için bir parça kemik isterlerdi. Bu günlerde kendilerine yemek yapmak üzere kemikler için yalvarıyorlar" diye ekledi.

"BU ETLER İÇİN ÇOK MİNNETTARIM"

51 yaşındaki çöpçü Denise da Silva, yakın zamanda eşini kaybeden beş çocuğunu ve 12 torununu beslemesi gerektiğini söyledi. Silva, "Biraz et görmeyeli çok uzun zaman oldu, pandemi öncesinden beri. Bunun için çok minnettarım" dedi.

Extra dergisinin ön sayfasında "Brezilya 2021: Açlığın Acısı" başlığıyla çıkan görüntüler anında tepkilere yol açtı. 600 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının başlamasından bu yana yaklaşık 19 milyon Brezilyalı aç kaldı. Bölgenin başka yerlerinde acı daha da yoğun.

DEVLET BAŞKANINI SORUMLU TUTUYORLAR

Geçen hafta, üst düzey bir Venezüela üniversitesi, oradaki vatandaşların yaklaşık yüzde 77'sinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığını, felç edici yakıt kıtlığı ve koronavirüs nedeniyle geçen yıla göre bu oranın yüzde 10 arttığını söyledi.

Binlerce protestocu Cumartesi günü Rio sokaklarında yürüdü ve Brezilya'nın sağcı başkanı Jair Bolsonaro'yu suçladı. Bolsonaro'nun kemiklerle dolu kaseleri tutan üç siyah çocuğun yanında kıkırdadığını gösteren tablolarından birini taşıyan 43 yaşındaki sanatçı Alex Frechette, "Bu insanlık dışı" dedi.

Rio'nun yoksul kuzey eteklerinden 63 yaşındaki dekoratör José Manuel Ferreira Barbosa da Brezilya'daki açlık krizinden devlet başkanını sorumlu tuttu ve "Şu anda işler gerçekten zor. Bazı insanlar kemik yiyor. Diğerlerinin ise yiyecek hiçbir şeyi yok" diye konuştu.

Rio'nun merkezinde bir gecekondu mahallesinde yaşayan ve aylık 150 reais (250 lira) maaş ödemesiyle sekiz torununu beslemek için mücadele eden 53 yaşındaki sokak satıcısı Rosa Maria Xavier da Silva, "Bu bir rezalet" diyerek isyan etti.

FOTOĞRAFÇI PEIXOTO: BU DA İNSANLARI HAREKETE GEÇİRMEYECEKSE, NE GEÇİRECEK?

Solcu senatör Humberto Costa, Brezilya'nın Kovid felaketine ilişkin bir kongre oturumu sırasında, Peixoto'nun fotoğraflarının Bolsonaro altında yaşanan sosyal trajediyi ortaya çıkardığını söyledi. Senatör, "İşsizlik artıyor. Eşitsizlik büyüyor. Yoksulluk büyüyor. Açlık geri döndü. Bu hükümetin ülkemize yaptığı şey bu" diye konuştu.

57 yaşındaki Peixoto, Rio'nun uyuşturucu çatışmaları ve sosyal sorunlarla geçen 30 otuz yılın ardından, vatandaşların leşlere hücum ettiğini görünce şoke olduğunu söyledi. Sokaklarda bu kadar çok evsiz gördüğünü hatırlamadığını kaydeden fotoğrafçı, "İki gündür uyumadım, hala sindirmeye çalışıyorum" dedi ve ekledi:

"İnsanlar yakacak odunla yemek yapmak zorunda - ve sadece evsizler değil... Kahretsin, bir şekilde yardım edip edemeyeceğimizi görmek için bu hikayeleri anlatmanın yollarını bulmalıyız" diye ekledi. Peixoto, kamyonun mide bulandırıcı yükünü paylaşmak için geldiğinde, gülümsediğini gördüğü bir çöpçüyle ilgili anısının peşini bırakmadığını söyledi. Peixoto, "Çok mutlu görünüyordu… [çünkü] bunun, en azından bir sonraki gün de aç kalmayacakları anlamına geldiğini biliyordu" dedi.

Muhabir De Souza, bir kadına atılan eti yememesini söylediğini ve kendisine "Genç adam, ya bunu yeriz ya da açlıktan ölürüz" diye cevap verildiğini anlattı. 30 yaşındaki gazeteci, "Gerçek bu" dedi: "Bu bile sizi kızdırmıyor, harekete geçirmiyorsa, o zaman daha sizi ne harekete geçirir bilemiyorum."

Latin Amerika, Enflasyon, Mahkum, Rio, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Manyak bir devlet başkanının ,bir tek adamın koca bir ülkeyi ne hale getirebileceğinin resmidir.Ibret olsun. Cevap Yaz 23 8 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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