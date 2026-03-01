Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Hamaney'in ölüm haberini böyle duyurdu - Son Dakika
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Hamaney'in ölüm haberini böyle duyurdu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Hamaney'in ölüm haberini böyle duyurdu
01.03.2026 08:09
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Hamaney\'in ölüm haberini böyle duyurdu
İran devlet televizyonlarında Ayetullah Ali Hamaney'in ölüm haberi duyurulurken spikerlerin gözyaşlarına hakim olamaması, ülkede yaşanan derin sarsıntıyı ve liderin devlet nezdindeki güçlü sembolik konumunu ekranlara yansıttı.

İran devlet televizyonlarında, ülkenin uzun yıllardır siyasi ve dini lideri olarak görev yapan Ayetullah Ali Hamaney'in ölüm haberinin duyurulduğu anda spikerlerin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yayınlandı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Bir devlet kanalında haber sunan spiker, Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırısı sonucunda "şehit olduğu" açıklamasını yaparken sesini tutamadı ve ağladı. Mikrofonun arkasında bazı görevlilerin de duygu dolu anlar yaşadığı duyuldu. Bu yayın, İran toplumunda ve devlet kurumlarında derin bir sarsıntı yaşandığını gözler önüne serdi.

"ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ULAŞTI"

Devlet televizyonunun ana haber bülteninde, Hamaney'in ölümü "ulusa büyük bir acı ve kederle duyuruldu." Spiker, Hamaney'i "İslami Devrim'in Yüksek Lideri" ve "ulusun büyük rehberi" olarak tanımlarken, sesinde kırılmalar oldu ve "Allah'ın inayetiyle Hamaney'in uzun süredir arzu ettiği şehitlik mertebesine ulaştığı" ifadesini kullandı. Ardından, televizyon kanallarında sessizce ağlayan başka personellerin sesleri de ekrana yansıdı. İran hükümeti, öldüğü iddia edilen lider için 40 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.

TAZİYE METNİ OKUNDU

Yine başka devlet kanallarında yayın yapan spikerler daha kontrollü bir sunum yaparken Kur'an ayetleri arka planda çalındı ve İran'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin taziye metni okundu. Bu görüntüler, İran'ın resmi yayın organlarının bile yaşanan gelişmeler karşısında duygusal bir tepki verdiğini gösteriyor.

Bu duygusal yayınlar, Hamaney'in ülkedeki siyasi, ideolojik ve dini ağırlığını teyit eder nitelikte olurken, aynı zamanda İran'daki devlet medyasının lider figürüne bağlılığını ve bu tür bir haberin yönetim tarafından nasıl önemli bir olay olarak ele alındığını ortaya koydu.

