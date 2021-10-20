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Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi - Son Dakika
BBC

Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi

20.10.2021 08:30
Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi

Brezilya'nın Covid-19 ile mücadelesine ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturma tamamlandı, soruşturmayı yürüten senatör hükümetin hatalarının binlerce ölüme yol açtığını söyleyerek, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cinayetle yargılanmasını istedi.

Brezilya'nın Covid-19 ile mücadelesine ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturma tamamlandı, soruşturmayı yürüten senatör hükümetin hatalarının binlerce ölüme yol açtığını söyleyerek, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cinayetle yargılanmasını istedi.

Covid-19 önlemlerine karşıtlığını gizlemeyen Bolsonaro, soruşturmanın siyasi olduğunu söylüyor.

Bolsonaro'nun bu suçlamalar nedeniyle yargılanması için Brezilya Başsavcısının harekete geçmesi gerekiyor ancak Başsavcı Bolsonaro tarafından atandığı için bunun olması beklenmiyor.

Soruşturmayı yürüten Senato komisyonu için muhalefet üyesi Senatör Renan Calheiros tarafından hazırlanan yaklaşık 1200 sayfalık taslak rapor, Bolsonaro'nun hükümetin erken aşı edinme fırsatlarını geri çevirdiğini, bunun da ülkedeki aşı kampanyasını geciktirdiğini ve tahmini 95 bin cana mâl olduğunu öne sürüyor.

Rapor, Bolsonaro'nun "enfeksiyon kapma yoluyla sürü bağışıklığı kazanma ve tedavinin varlığı gibi boş inanç tarafından yönlendirildiğini" söylüyor.

Raporda, "Aşı olmadan, çok sayıda ölüm olurdu, ki öyle de oldu" deniliyor.

Taslak raporun halen Senato'daki komisyon tarafından oylanması gerekiyor ve bu veto edilebileceği ve değiştirilebileceği anlamına geliyor.

Oylamanın gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Salı günü erken saatlerde Bolsonaro, destekçilerine soruşturmanın "saçmalık" olduğunu ve bu konuda endişelenmediğini söylemişti.

Raporda ayrıca Bolsonaro'nun üç oğlunun da- senatör Flavio, milletvekili Eduardo ve belediye meclisi üyesi Carlos - yargılanması gerektiği kaydediliyor.

Rapora göre bu kişiler "salgını kontrol altına almak için gerekli sıhhi kurallara uymamayı teşvik eden" yanlış bilgiler yaydılar.

600,000'den fazla kişiyle Brezilya, dünyada Covid-19'dan en fazla kişinin öldüğü ikinci ülke.

Bolsonaro, sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösterilere katılması, kamusal alanda sıklıkla maske takmayı reddetmesi ve aşı olmadığını beyan etmesi nedeniyle halk sağlığı uzmanları tarafından çokça eleştirildi.

Bolsonaro ayrıca kullanım onayı almamış 'hidroksiklorokin' ilacı gibi kanıtlanmamış tedavi yöntemlerini de teşvik etti.

Raporda, Bolsonaro'nun "hükümetin Covid-19 salgını sırasında yaptığı hataların başlıca sorumlusu" olduğu ve kanıtlanmamış tedavilerin kullanımını destekleyerek Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine aykırı davrandığı belirtildi.

Rapor, Brezilya'daki yerli halkları virüse karşı savunmasız kılan eylemleri nedeniyle soykırım da dahil olmak üzere Bolsonaro'ya karşı 13 suçtan dava açılmasını öneriyor.

Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi
Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi

Koronavirüs, Senatör, Senato, Kongre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Covid: Brezilya hükümetinin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi - Son Dakika
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