Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yarıdan fazlası Covid aşısı olmadı

Hollanda'da Covid salgınından en fazla etkilenen etnik grup olan Türkiye kökenli göçmenler arasında koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının oldukça düşük olduğu belirlendi.

Uzmanlar kış aylarında yaşanabilecek olası bir salgın nedeniyle, yaklaşık yüzde 45'i aşılanan Türkiye kökenli göçmenler arasında çok sayıda kişinin ölebileceğine dikkat çekti.

Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), aşı olmaları için Türkiye kökenli göçmenlere yönelik bir ikna çalışması başlattı.

Hollanda hükümetinin danışma organı ve Türkiye kökenli örgütlerin çatı kuruluşu olan IOT'ye göre, Covid vakalarının sayısında azalma olsa da aşı yaptırmamış kişiler için tehlike hala devam ediyor.

Hollanda Belediye Toplum Sağlığı Merkezleri'nin (GGD) verilerine göre Amsterdam, Rotterdam ve Twente bölgelerinde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde, aşılanma oranı yüzde 50'nin altında.

Başkent Amsterdam'da yerli Hollandalılar arsında aşılanma oranı yüzde 80'i geçerken, Türkiye kökenli göçmenler arasında bu oran yüzde 45 olarak saptandı.

Göçmenler 2-3 kat fazla etkilendi

IOT'ye göre şu ana kadarki vaka sayısı, hastaneye yatma, yoğun bakım ve ölümlerle ilgili veriler de Covid salgınından göçmen kökenlilerin, yerli Hollandalılara göre 2-3 kat daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

Salgından en fazla olumsuz etkilenen göçmen grupları içerisinde ise, Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor.

Bunun nedeni olarak da ev yerine daha çok dışarda çalışmak, küçük evlerde kalabalıklar halinde yaşamak, sigara alışkanlığı ve diğer sağlık sorunları gösteriliyor.

Hollandalı uzmanlara göre, aşı yaptırma oranının düşük olduğu göçmenlerin yaşadığı semtlerde önümüzdeki günlerde yeni salgınlar yaşanabilir. Virüsün bu bölgelerde hızla yayılmasından dolayı, göçmenler olumsuz şekilde etkilenebilir

Uzmanlara göre, çocuk salgın hastalıklarına karşı Amsterdam'da ve diğer bölgelerde Türkiye kökenli göçmenler arasında aşı yaptırma oranı diğer tüm gruplardan daha yüksek.

Uzmanlar buna karşın bu topluluğun Covid aşısına neden bu kadar az ilgi gösterdiğini açıklamakta zorluk çektiklerini belirtiyor.

17 milyon nüfuslu Hollanda'da şu ana kadar 4 milyon kişi Covid'e yakalandı.

Bunlardan 17 bin kişi hayatını kaybetti.

IOT'ye göre, Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin henüz yaklaşık yarısının aşı yaptırdığı göz önüne alındığında, geri kalan diğer kesim ciddi risk altında bulunuyor.

Örgüt şu anki istatistikler ışığında, büyük çoğunluğu yaşlı ve çeşitli hastalıklara sahip olan yaklaşık 800 Türkiye kökenli göçmenin daha, Covid'e bağlı olarak hayatını kaybedebileceği olasılığını dile getiriyor.

Türkler için kampanya başlatıldı

Bu nedenle Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu, çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları arasında bir kampanya başlattı.

Türkiye kökenli göçmenlere IOT tarafından "Daha fazla sevdiklerimizin, yakınlarımızın hayatını kaybetmesini istemiyorsak, herkesi aşı yaptırmaya davet ediyoruz. Aşı yaptırarak hem kendimizi hem de yakınlarımızı koruyalım" çağrısı yapılıyor.

IOT Başkanı Zeki Baran BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin, aşı konusunda çok kültürlü topluma yönelik yeterince bilgilendirme yapmadığını söyledi.

Aşı yaptırmayan kesimlerin Hollanda devletine güvenmedikleri için böyle bir karar aldığını vurgulayan Baran, buna rağmen hükümetin, halkın güvenini kazanacak adımlar atmadığını savundu.

IOT'ye bağlı örgütlere giderek aşılama konusunda bilgilendirme ve ikna kampanyası yürüttüklerini anlatan Zeki Baran, "Ama hükümet, bu konuda gerekli çalışmaları yapmadığı sürece, bu sorunu yaşamaya devam edeceği" dedi.

Hollanda'da hastane ve yoğun bakım servislerine başvuran Covid hastalarının yarıdan fazlası göçmen kökenlilerden oluşuyor. Araştırmalara göre, bunların da yüzde 90'ı hiç aşı olmamış, ya da aşıları tamamlanmamış kişiler.

Araştırmalara göre, göçmenler, kendi ana dillerindeki sosyal medya paylaşımları ve etraflarındaki kişilerin telkiniyle, aşı konusundaki komplo teorilerine itibar ediyor. Bu nedenle de aşı olmak istemiyor.