Korkuteli'de okul arkadaşını görmeye giden kadına saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika
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Korkuteli'de okul arkadaşını görmeye giden kadına saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ameliyat olan okul arkadaşını görmeye giden 65 yaşındaki Hatice Temel, girdiği evde saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti. Sanık hakkında açılan davada mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, takdiri indirim uygulamadı.

Antalya'da ameliyat olan okul arkadaşını ziyaret etmek için gittiği evde darp ve nitelikli cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen 65 yaşındaki Hatice Temel'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Şükrü E.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm ederek takdiri indirim uygulamadı. Karar duruşmasına katılmayan sanığın tutuklanmasına karar verilirken hakkında yakalama emri çıkarıldı. Temel'in çocukları, "Adalet yerini buldu. Başka anneler ölmesin, başka kuzular ağlamasın" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice Temel, 10 Kasım 2023 sabahı hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdükten sonra köye döndü. İddianameye göre Temel, köy içinde Şükrü E.'nin evinin yakınından geçtiği sırada ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için eve girdi. Şükrü E.'nin, eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişki yaşamak istediği, Temel'in bunu kabul etmeyerek direnmesi üzerine onu darp edip nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel, evin girişindeki halde hayatını kaybetti.

VURDUM KAFASINA, ÖLDÜRDÜM

İddianamede, olay tarihinde 71 yaşında olan Şükrü E.'nin daha sonra evden çıktığı ve ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığında Hatice Temel'i kastederek, "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği yer aldı. Yakup T.'nin eve baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, ardından yakınlarına haber verdiği kaydedildi.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Temel'de tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüme neden olabilecek nitelikte olmadığı ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği bildirildi. Temel'in ani kalp ölümü sonucu hayatını kaybettiği, ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirildi.

Şükrü E.'nin soruşturma aşamasındaki ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını reddettiği, Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, onu ilişkiye zorlamadığını ve öldürme niyetinin bulunmadığını savunduğu belirtildi. Sanığın, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu ve ardından kaçtığını söylediği, Temel'i tanımadığını ve aralarında komşuluk ilişkisi bulunmadığını ileri sürdüğü kaydedildi.

Bir yılı aşkın süre tutuklu kaldı

Hatice Temel'in ölümünün ardından Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay günü gözaltına alınan Şükrü E., "mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan Korkuteli Sulh Ceza Hakimliğince 10 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. Sanık, bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra 14 Kasım 2024 tarihinde aynı hakimlik tarafından tahliye edildi. Dosya, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle Antalya Adliyesi'ne gönderildi. Şükrü E. hakkında hazırlanan iddianamenin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle dava açıldı. İddianameyle birlikte sanığın yeniden tutuklanması talep edildi ancak mahkeme talebi reddederek adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Davanın 7'nci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Şükrü E.'nin "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci duruşmaya Hatice Temel'in yakınları ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Şükrü E. duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti, beyan ve savunmaların ardından sanığı "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm etti. Heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutumunu dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı. Şükrü E.'nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmanın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Beyza Keser, "Üç yıldır devam eden hukuk sürecinde bugün ilk derece mahkemesinin kararına ulaştık. Mahkeme, nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden cezayı önce 15 yıl hapis olarak belirledi. Ancak saldırı sonucunda Hatice Temel'in hayatını kaybetmesi nedeniyle sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm etti. Sanığın yargılama sürecindeki tutumunu dikkate alan mahkeme takdiri indirim uygulamadı. Karar duruşmasına katılmayan sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı. Bu, ilk derece mahkemesinin kararıdır. Dosyayı istinaf ve temyiz aşamalarında da takip edeceğiz" dedi.

Ailenin diğer avukatı Bekir Keser ise "Kamuya ve aileye karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Böyle olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Hatice Temel'in kızı Durdu Tulum da, "Bugün sadece Hatice Temel'in değil, tüm kadınların, kız çocuklarının ve annesi olan herkesin duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık, adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz" ifadelerini kullandı. Temel'in oğlu Turgut Temel ise "Adalet yerini buldu, istediğimiz oldu. Avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Başka anneler ölmesin, başka kuzular ağlamasın" dedi.

Kaynak: İHA

Hatice Temel, Korkuteli, 3. Sayfa, Ameliyat, Antalya, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkuteli'de okul arkadaşını görmeye giden kadına saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli'de okul arkadaşını görmeye giden kadına saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika
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