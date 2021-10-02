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Katarlılar, Şura Konseyi seçimleri için ilk kez sandık başına gitti - Son Dakika
BBC

Katarlılar, Şura Konseyi seçimleri için ilk kez sandık başına gitti

02.10.2021 15:50
Katarlılar, Şura Konseyi seçimleri için ilk kez sandık başına gitti, System.String[]

Katarlılar bugün Şura Konseyi (parlamento) üyelerinin üçte ikisini seçmek için ilk kez sandık başına gitti.

Katarlılar bugün Şura Konseyi (parlamento) üyelerinin üçte ikisini seçmek için ilk kez sandık başına gitti.

Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerde oylarını kullandığı seçim merkezlerinde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Seçmenler, 45 sandalyeli konseyin 30 üyesini seçecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, konseyin kalan 15 üyesini atamaya devam edecek.

Genel devlet politikalarını ve kanun tekliflerini onaylamak, reddetmek ve yayınlamak ile devlet bütçesini kontrol etmekten sorumlu olan danışma ve yasama organı olan Şura Konseyi'nin tarihi 1972 yılına dayanıyor.

Fakat Konsey'in siyasi partileri yasaklayan küçük ama zengin ülkedeki savunma, güvenlik ile Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım politikasını belirleyen yürütme organları üzerinde kontrolü bulunmuyor.

Çocuk kitapları yazan Munira, Reuters'a verdiği demeçte, "Oy kullanma şansıyla birlikte yeni bir dönemin başladığını hissediyorum. Kadın aday sayısından gerçekten çok memnunum" dedi.

Birkaç yıldır belediye seçimleri düzenleyen ülkede, 30 seçim bölgesinde 26'sı kadın 234 aday Konsey'e girebilmek için yarışıyor.

Tüm adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yaş, karakter ve sabıka geçmişi gibi bir dizi kritere göre onay sürecinden geçirildi.

Seçim kampanyası sosyal medya, halk toplantıları ve yol kenarındaki reklam panoları aracılığıyla yürütüldü.

Markhiya bölgesinden aday olan Khalid Almutawah, "Bu benim için yeni bir deneyim... burada olmak ve ihtiyacımız olan bu şeyler hakkında konuşan insanlarla tanışmak" dedi.

Aynı bölgeden başka bir erkek aday olan 65 yaşındaki Sabaan El Jassim, "Bu günün sonunda Katar halkı karar alma sürecinin bir parçası olacak" dedi.

Georgia Eyalet Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Allen Fromherz, oylamanın El Sani ailesinin "iktidarı sembolik olarak paylaşma fikrini ciddiye aldığını, ancak gücü kurumsal olarak diğer Katarlı aşiret gruplarıyla etkin bir şekilde paylaştığını" gösterdiğini söyledi.

2003 anayasa referandumunda onaylanan seçimler, önümüzdeki yıl Doha'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasından önce geldi.

Oy verme 'deneyi'

Uzmanlar oy verme hakkının çok az sayıda kişiye tanındığı yorumunu yapıyor.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani geçen ay oylamayı yeni bir "deney" olarak nitelendirdi ve Konsey'in ilk yıldan itibaren "herhangi bir parlamentonun tam rolüne" sahip olmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Kuveyt, komşu ülkelerde olduğu gibi nihai karar verme yetkisi emire ait olsa da, seçilmiş bir parlamentoya önemli yetkiler veren tek Körfez monarşisi konumunda.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikçisi olan Katar'da çok sayıda yabancı işçi olması nedeniyle yerel vatandaşlar 2,8 milyonluk nüfusun sadece yüzde 10'unu oluşturuyor. Fakat bu koşullarda bile tüm Katarlılar oy kullanma hakkına sahip değil.

Ülkenin önde gelen aşiretlerinden el Murra'nın bazı üyelerinin, ailesi 1930'dan önce ülkede bulunmayan Katarlılara oy vermeyi kısıtlayan bir yasa uyarınca oy kullanmaya uygun bulunmamasının ardından ülke küçük çaplı protesto gösterilerine sahne oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, el Murra aşiretinin başını çektiği Ağustos ayındaki gösteriler sırasında yaklaşık 15 protestocunun gözaltına alındığını kaydediyor.

Konuyla ilgili bilgisi olan Katarlı bir kaynak Reuters'a Cuma günü yaptığı açıklamada, iki kişinin "şiddeti teşvik ve nefret söylemi" nedeniyle halen gözaltında tutulduğunu söyledi.

Katarlılar, Şura Konseyi seçimleri için ilk kez sandık başına gitti
Katarlılar, Şura Konseyi seçimleri için ilk kez sandık başına gitti

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Son Dakika Dünya Katarlılar, Şura Konseyi seçimleri için ilk kez sandık başına gitti - Son Dakika Dünya

BBC

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