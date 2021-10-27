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Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika
BBC

Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

27.10.2021 03:20
Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

Doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe 2. Elizabeth, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamayacak.

Doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe 2. Elizabeth, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamayacak.

95 yaşındaki Kraliçe, geçtiğimiz Çarşamba günü Kuzey İrlanda seyahatini iptal ederek hastanede sağlık kontrollerinden geçmişti.

2. Elizabeth, dün büyükelçilerle yaptığı toplantıları Windsor Kalesi'nden video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Saray'dan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi'nin COP26 resepsiyonuna katılmama kararını "üzülerek" aldığı ifade edildi.

Ancak Saray, Kraliçe'nin zirveye bir video mesaj göndereceğini bildirdi.

Kraliçe'nin, COP26'nın iklim değişikliği konusunda anlamlı bir eylemle sonuçlanmasını çok istediği ve yokluğunun başkalarının zirveye katılmama nedeni olarak sunulmamasını umduğu anlaşılıyor.

Ekim ayı başlarında Galler Parlamentosu'nun açılış törenlerine katılan Kraliçe'nin, etrafındakilerle ayaküstü gerçekleştirdiği sohbette, "insanların iklim meselelerinde konuşup ama icraate geçmemesi sinir bozucu" dediği duyulmuştu.

Salı günü yayımlanan fotoğraflarda Kraliçe'nin, Buckingham Sarayı'ndan kendisiyle konuşan Güney Koreli ve İsviçreli büyükelçileri selamlarken kameraya gülümsediği görüldü.

Bu fotoğraflarla birlikte Kraliçe, 19 Ekim akşamı Windsor Kalesi'nde düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından bu yana ilk kez görüldü.

Küresel Yatırım Zirvesi'nin ertesi gününde Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ettiğini bildirmişti.

Ardındansa Kraliçe Windsor Kalesi'ne dönmeden önce 20 Ekim Çarşamba gecesini hastanede geçirmişti.

Kraliçe Elizabeth'in 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, "moralinin iyi olduğu" belirtilmişti.

Buckingham Sarayı, yaptığı son açıklamada ise şunları söyledi:

"Kraliçe, dinlenme tavsiyesini takiben Windsor Kalesi'nde hafif görevler üstleniyor.

"Majesteleri, 1 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek COP26'nın akşam resepsiyonuna katılmak için Glasgow'a gitmemesine üzülerek karar verdi."

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Majesteleri resepsiyona katılmayacağı için hayal kırıklığına uğradı, ancak bir video mesajı aracılığıyla delegelere hitap edecek."

Kraliçe'nin Çarşamba günkü bütçe görüşmeleri öncesinde Maliye Bakanı Rishi Sunak'la konuşmak da dahil olmak üzere hafif görevleri yerine getirmeye devam etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, İskoçya, Glasgow, Kasım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika Dünya

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